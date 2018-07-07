Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Kafe önünde bıçaklı kavga... Bir kişi hayatını kaybetti

    Kafe önünde bıçaklı kavga... Bir kişi hayatını kaybetti

    Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL (DHA)
    07.07.2018 - 07:00 | Son Güncelleme:

    İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir kafe önünde iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili 3 kişiyi gözaltına aldı.

    Olay, Gaziosmanpaşa Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi’nde dün akşam saat 22.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, bir kafe önünde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, kavga sırasında A.H. isimli kişi bıçaklanarak ağır yaralandı.

    Olay sonrası şüpheliler kaçarken, ağır yaralanan A.H. ise yakınları tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan A.H. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    Olay sonrası kafede bulunan müşteriler dışarı çıkarken, kafe sahibi de durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine şerit çekerek önlem alan polis ekipleri, kafede olay yeri inceleme çalışması yaptı. Polis, iş yeri sahibinden alınan bilgiler doğrultusunda kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

    KAÇAN 3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

    Ekipler, gece boyunca yaptığı çalışma sonrası kaçan üç şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

    Etiketler: NoMonil , bıçaklı kavga
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri