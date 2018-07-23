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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Özge EĞRİKAR/İSTANBUL
23.07.2018 - 11:35, Son Güncelleme:

Reklam görüşmesinden dönüyordu... Kafaya düşen cam için karar çıktı

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
Reklam görüşmesinden dönüyordu... Kafaya düşen cam için karar çıktı

İstiklal Caddesi’nde bir barın penceresinden düşen cam parçaları nedeniyle yaralanan oyuncu Hikmetalp İpek (24), barın sorumlu müdürü Deniz Cantürk ile Üçyüzaltmış Turizm şirketine açtığı tazminat davasını kazandı. Mahkeme, davalı Deniz Cantürk ile Üçyüzaltmış Turizm şirketinin Hikmetalp İpek’e 66 bin lira tazminat ödemesine karar verdi.

Kliplerde oynayan Hikmetalp İpek, 18 Temmuz 2014 tarihinde reklam filminin çekim görüşmesinden dönüyordu. İstiklal Caddesi’ndeki 163 numaralı binanın önünden geçtiği sırada binanın 5. ve 6. katlarında faaliyet gösteren “360” adlı barın teras penceresinden düşen cam parçaları Hikmetalp İpek’in kafasına ve vücuduna saplandı. Caddeden geçen bir doktor tarafından ilk müdahalesi yapılan Hikmetalp İpek, hastaneye kaldırıldı. İpek’in kafasına 15, koluna 9 dikiş atıldı. Sol kürek kemiği kırıldı ve cam parçaları vücudunun çeşitli yerlerine saplandı. İpek’in şikayetçi olması üzerine savcılık, barın sorumlu müdürü Deniz Cantürk’ün, taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olmaktan 4 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapisle yargılanmasını istedi. Cantürk ifadesinde, bara gelen iki kişinin camı kırdığını belirterek, “Camı kıran o iki şahıstan şikâyetçiyim. Kazada işyerimizin kasıtlı bir davranışı yoktur” dedi.

Kafasında cam kırıklarıyla yaşadığını, ameliyatların devam ettiğini belirten Hikmetalp İpek ise, “Doktorum, cam kırıkları boynunun 4 santim daha soluna gelseydi kan kaybından seni kaybedebilirdik dedi. Çalıştığım bütün işlerimden oldum” dedi.

İstanbul 60’ıncı Asliye Ceza Mahkemesi, gerekli denetim ve kontrol görevini yapmayan ve güvenlik önlemlerini almayan şüpheli Deniz Cantürk’ü “taksirle yaralama” suçundan 2 bin 240 lira para cezasına çarptırdı.

Reklam görüşmesinden dönüyordu... Kafaya düşen cam için karar çıktı

FAİZİYLE ÖDEYECEKLER

Ceza mahkemesindeki yargılaması devam ederken Hikmetalp İpek, barın sahibi ve Üçyüzaltmış Turizm ve Tic. Ltd. Şti.’ne 21 bin liralık tazminat davası açtı. Kaza nedeniyle müvekkilinin mağdur olduğunu söyleyen Hikmetalp İpek’in avukatı Onur Aktaş dava dilekçesinde, “Kaza nedeniyle müvekkilimin saç derisinde doku kaybı ve vücudunun çeşitli kısımlarında deformasyon yaşamıştır. Manken ve oyuncu olan müvekkilim aynı zamanda Avcılar Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nde de lisanslı oyuncuydu. Kaza nedeniyle müvekkil çalıştığı iş yerlerinde çalışmasına devam edememiştir. Bin lira maddi, 20 bin lira manevi tazminatın davalılardan tahsilini istiyoruz” dedi. Ceza davasının ardından tazminat davasından da karar çıktı. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasına davacı Hikmetalp İpek katılmadı. Tarafları avukatları temsil etti. Davacı Hikmetalp İpek’in avukatı, “Toplanan deliller doğrultusunda davamızın kabulüne karar verilsin” dedi.

Davalılar avukatı ise davanın reddini istedi. Dava dosyasını karara bağlayan mahkeme, 56 bin 940 lira maluliyet bedeli, bin 486 lira geçici gelir kaybı olmak zere 58 bin 656 lira maddi, 7 bin 500 lira da manevi olmak üzere toplamda 66 bin lira tazminatın faiziyle birlikte davacı Hikmetalp İpek’e ödenmesine karar verdi.

 

 

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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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