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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Erol OKUR/DHA
11.03.2019 - 16:28, Son Güncelleme:

Kafasını kesip bahçe kapısına asmıştı! Şoke eden savunma...

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Kafasını kesip bahçe kapısına asmıştı! Şoke eden savunma...

Mersin'de kendisini evlat edinen üvey annesini canavarca hisle öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan, cezai ehliyetinin bulunmadığını öne süren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Savunmasında "FBI ve CIA ajanıyım. Onlar adına limon hırsızlığı yaptım." ifadesini kullanan sanığın, cezai ehliyetinin tam olduğu belirlendi.

MERSİN'in Silifke ilçesinde, bıçaklayarak öldürdüğü üvey annesi Durdu Taş'ın (45) başını poşete koyup bahçe kapısına asan Çağatay Taş (24), 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapise mahkum edildi.

Olay, 5 Mayıs 2016'da ilçeye bağlı Say Mahallesi'nde meydana geldi. Şizofreni tedavisi gören ve o dönem 21 yaşında olan Çağatay Taş, kendisini evlatlık alan üvey annesi Durdu Taş'ı mutfak bıçağı ile öldürdü. Annesinin başını da bir poşete koyup evlerine 50 metre mesafedeki başka bir evin bahçe kapısına asan Çağatay Taş, yakalanıp tutuklandı ve katil zanlısı hakkında Silifke 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi ile dava açıldı.

Önceki duruşmalarda akıl sağlığının yerinde olmadığını öne sürerek, "Amerika Birleşik Devletleri'nde FBI-CIA ajanı olarak çalışıyorum" şeklinde ifadeler veren Taş, sağlık kurullarınca düzenlenen 'zanlının akıl sağlığı yerindedir' raporunun ardından bugün görülen karar duruşmasında, 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Kafasını kesip bahçe kapısına asmıştı Şoke eden savunma...


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