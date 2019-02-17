‘Kafasına gözüne vurarak gidiyor’
TBMM Adalet Komisyonu’ndan geçen istinaf mahkemeleriyle ilgili mini paketin görüşmelerinde yargının “15 Temmuz bilançosu” ortaya çıktı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eski avukatı Ali Özkaya, buna ilişkin Adalet Bakanlığı verilerini, “15 Temmuz günü 14 bin 785 hâkim, savcımız var. 15 Temmuz’dan sonra 3 bin 908 hâkim-savcı ihraç olmuş. Bugüne kadar 6 bin 728 hâkim-savcı almışız; şu anda 19 bin 399” sözleriyle paylaştı. Komisyonda, hâkim-savcı sınavında başarı puanını yeniden 70’e yükselten teklif için muhalif vekiller “Daha önce neden 50’ye düşürüldü” eleştirisi yöneltti.
Adalet Komisyonu Başkanı Hakkı Köylü, “Hâkimlerimiz maalesef yeterli eğitimi almadan kura çekip gittiler. Burada söylemek doğru değil ama kafasına gözüne vurarak da gidiyor bazı şeyler. İnşallah yukarılarda, üst mahkemelerde düzeltilir diye ümit ediyoruz şimdilik” değerlendirmesinde bulundu. Köylü, yeni dönemde yasa tekliflerin muhalefetle istişare edilerek hazırlanmasının daha iyi olacağını da söyledi.
HÂKİMLERE YOĞUN EĞİTİM GELİYOR
Adalet Bakanlığı Mevzuat Genel Müdürü Niyazı Acar da, hâkim ve savcıların eğitimine ilişkin, “2019’da çok ciddi bir takvimleme yapıldı. Çok yoğun bir şekilde eğitimler bu dönem yürütülecek” bilgisini verdi. Acar, kaldırılan Adalet Akademesi’nin yeniden kuruluşuna ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamesi üzerinde çalışıldığını belirtti.
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