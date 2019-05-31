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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Murat GÜRBÜZLER/TOMARZA (Kayseri), (DHA)
31.05.2019 - 22:44, Son Güncelleme:

Kafa kafaya facia: Ölüler ve yaralılar var

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Kafa kafaya facia: Ölüler ve yaralılar var

KAYSERİ’nin Tomarza ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Kazada, hayatını kaybeden 3 kişinin bulunduğu otomobildeki ailenin yakınlarına iftara gittiği öğrenildi.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Şıhbarak Mahallesi’nde meydana geldi. Fevzi Tektaş (27) yönetimindeki 38 FT 492 plakalı otomobil, karşı şeritten gelen Davut Şaştım (40) yönetimindeki 38 TR 082 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle Tektaş’ın otomobili şarampole yuvarlandı. Kaza sonrası otomobilde yolcu olarak bulunan Mevlüt (65) ve eşi Aynur Tektaş (60) ile Güllü Tektaş (62) olay yerinde hayatını kaybederken, aynı otomobildeki Fevzi ve Davut Tektaş (65) ise ağır yaralandı. 38 TR 082 plakalı otomobilde bulunan sürücü Davut Şaştım ile oğlu Muhammed Şaştım da yaralandı.

İFTARA GİDİYORLARDI

Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Otomobillerin içinde sıkışan yaralılar, itfaiye tarafından çıkarıldı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından Tomarza Devlet Hastanesi ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Olayda hayatını kaybeden Mevlüt, Aynur ve Güllü Tektaş ise, otopsileri yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Kazada, Tektaş ailesinin İmamkullu Mahallesi’ndeki yakınlarına iftar açmak için yola çıktığı ve kaza geçirdiği öğrenildi.

Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

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