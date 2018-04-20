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    Kafa kafaya facia: Çok sayıda ölü ve yaralı var

    AA
    20.04.2018 - 02:23 | Son Güncelleme:

    Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri çocuk 4 kişi öldü, 1'i hamile 3 kişi yaralandı.

    Ağrı istikametine giden Turgay Turan'ın kullandığı 34 VP 5908 plakalı hafif ticari araç, Ağrı-Iğdır karayolunun Doğubayazıt ilçesi Gültepe köyü mevkisinde karşı yönden gelen ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 06 FR 2658 plakalı kamyonetle çarpıştı.

    6 YAŞINDAKİ BARAN DA ÖLDÜ

    Çarpışmanın etkisiyle şarampole düşen Turgay Turan yönetimindeki araçta bulunan Yavuz Turan ile 6 yaşındaki Baran Esen olay yerinde, Şefika Turan (56) ve Fatma Turan (62) da kaldırıldıkları Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

    Aynı araçtaki sürücünün yanı sıra İsmet Turan ve hamile olduğu belirtilen Gülşen Esen ise yaralandı.

    AMELİYATA ALINDI

    Yaralılar, olay yerine sevk edilen polis, jandarma, 112 Acil Servis, itfaiye ve Doğubayazıt Arama Kurtarma ekiplerince aynı hastaneye kaldırıldı.
    Yaralılardan Gülşen Esen'in bu hastanede ameliyata alındığı, İsmet Turan'ın ise Ağrı Devlet Hastanesine sevk edildiği öğrenildi. 

     

    Etiketler: trafik kazası , son dakika , gündem
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