Kadro vaadiyle taciz iddiası!

YÜKSEK Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Genel Müdürlüğü’ne bağlı olarak Antalya’da faaliyet gösteren Muratpaşa Erkek Yurdu, taciz ve kadro torpili iddiaları ile karıştı. Yurtta taşeron işçi statüsü ile çalışan Hatice Y.’nin KYK Genel Müdürlüğü’ne sunduğu şikâyet dilekçesi ve ses kayıtları ile ortaya çıkan skandal üzerine Yurt Müdürü Fatih Y. hakkında soruşturma başlatıldı.

MÜDÜR AÇIĞA ALINDI

Alınan ifadeler ve tanık beyanları üzerine soruşturma tamamlanmadan açığa alınan ve görev yeri değiştirilen Fatih Y., müdürlük kadrosundan da çıkarıldı. Skandalı ortaya çıkaran Hatice Y., ifadesinde şunları anlattı:

KORKUNÇ İFADELER

“Müdürümüz bana iğrenç tekliflerde bulundu. Sürekli bana, ‘Seni işe ben aldım. Bunun karşılığını vermeyecek misin? Benim sayemde buradasın ve benim sayemde kadroya geçeceksin. İzin al çık ben de arkandan geleyim. Senin ev müsait değil mi? Senin çocuklar okula gitmiyor mu? Senin ev olmazsa benim eve gideriz’ diyordu.

‘MÜDÜRE PARA VERDİM’

“Bu da yetmedi benden para istedi. Beni şefim F. ile ATM’ye para çekmeye gönderdi. Maaşımdan 1300 TL para verdim. Şimdide çalıştığım yurttan başka bir yere sürdürülüyorum. Burada sürülmesi gereken ben miyim yoksa Fatih Y. mi? Ben bu kişi hakkında gereğinin yapılmasını istiyorum.”

‘SORUŞTURMA TAMAMLANMAK ÜZERE’

İddialar ve soruşturma sürecini doğrulayan Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Antalya İl Müdürü Turgut Erşan, “Konu ilgili gereken tüm resmi işlemler yapıldı. Söz konusu memur şu an açıkta. Soruşturma aşaması da tamamlanmak üzere. Biz kendisini mevcut kadrosundan da aldık düz memur olarak işlemini yaptık. Kurumumuzun böyle bir konu ile gündeme gelmesi hepimizi üzdü” diye konuştu.