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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ (Osmaniye) (DHA)
09.09.2019 - 16:25, Son Güncelleme:

Kadirli'de 3 araç çarpıştı: 1'i çocuk 3 kişi öldü

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Kadirli'de 3 araç çarpıştı: 1'i çocuk 3 kişi öldü

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 1’i çocuk 3 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

Kaza, Kadirli- Osmaniye Karayolu'nun 10'uncu kilometresinde Vayvaylı köyü yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre Muhittin Ateş yönetimindeki 01 VR 302 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Ali Gönül yönetimindeki 80 KJ 952 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmayla savrulan 01 VR 302 plakalı araç, Kadirli yönüne giden Yunus F. yönetimindeki 80 KB 265 plakalı araca çarparak durdu.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada iki araçta bulunan Muhittin Ateş, Ali Gönül ve 13 yaşındaki Kadir Gönül olay yerinde hayatını kaybetti. 01 VR 302 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Celal Parsak ağır yaralanırken, 80 KB 265 plakalı aracın şoförü Yunus Fındık, yolcu olarak bulunan Fatma ve Döndü Fındık da yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Kadirli Devlet Hastanesi ve özel hastaneye kaldırıldı.

Cumhuriyet savcısının kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından cenazeler, Kadirli Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Jandarma, Kadirli Osmaniye karayolunda ulaşımı tek yönden kontrollü olarak trafik akışını sağladı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

 

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