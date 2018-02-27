CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu. İşte Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından satır başları:

"Kadir Mısıroğlu diye bir soytarı var. Bu öyle bir soytarı ki keşke Yunan galip gelseydi diyor. Bu soytarıya önce sarayın kapısını açtılar başköşeye oturttular. Yetmedi, hastalandı sözde, Erdoğan onu ziyarete gitti. Arkasından meclis başkanı da ziyarete gitti. Çok açık soruyorum, Sevgili Recep Bey sen Kadir Mısıroğlu’nun görüşlerini paylaşıyor musun? O, milli kurtuluş savaşına ve vatana ihanet etti. Sen de bu ihanetin bir paçası mısın? Bu tür soytarıların dışarıda tutulması lazım. Bir cumhurbaşkanı gidip bu soytarılarla muhatap oluyorsa o da vatana ihanetin bir parçasıdır. Bir soytarı daha var. Bu da akademisyen. İlahiyatçı aynı zamanda. Abdullah Akın. Çanakkale Üniversitesi'nde görev yapıyor. Diyor ki 'Çanakkale ve Bursa’da genelev olarak kullanılan camiler vardı' diyor. Bu soytarıya da acaba Recep Bey ve Meclis Başkanı gidecek mi? Güzel söyledin diyecek mi? İnsanların ibadet ettiği bir yerlere herkesin saygı göstermesi lazım. Barış isteyen akademisyenleri kapının önüne koyacaksın bu tür soytarılara ise ses çıkarmayacaksın. Bir hükümet bu tür soytarılara ses çıkarmıyorsa o soytarılığın bir parçası olur."