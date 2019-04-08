Kadir Ä°nanÄ±r: Ellerimizi birleÅŸtirme zamanÄ±

GeÃ§en yÄ±l ciddi bir rahatsÄ±zlÄ±k geÃ§irdiniz, bizi korkuttunuz. Åžimdi nasÄ±lsÄ±nÄ±z?

KÃ¶tÃ¼ gÃ¼nlerdi gerÃ§ekten. Beyne pÄ±htÄ± atmasÄ± Ã§ok yaygÄ±n bir hastalÄ±kmÄ±ÅŸ, bilmiyordum. Ãœstelik epey riskli, felÃ§ kalabiliyorsun. Pazar gÃ¼nÃ¼ bir hastanede, bir buÃ§uk saat iÃ§inde, 11 doktorun birden ameliyata girmesi benim iÃ§in bÃ¼yÃ¼k bir ÅŸanstÄ±. AslÄ±nda ÅŸanstan da ziyade; ben buna TanrÄ±â€™nÄ±n verdiÄŸi izin olarak bakÄ±yorum.



Â Ä°pek Ã–zbey - Kadir Ä°nanÄ±r



Ã–lÃ¼mden dÃ¶nmek, birÃ§ok insanÄ±n hayata bakÄ±ÅŸÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirir. Ã‡oÄŸunluk da, â€˜Hayat boÅŸ, kafaya bir ÅŸey takmamak gerekâ€™ noktasÄ±na gelir. Sizin hayatÄ±nÄ±zda bir ÅŸey deÄŸiÅŸti mi?

Evet, haklÄ±sÄ±n. Ã‡ok ÅŸey deÄŸiÅŸtirir ama bende deÄŸiÅŸtirmedi. ArtÄ±k ne kadar saÄŸlÄ±klÄ± yaÅŸayabileceÄŸimi, yaÅŸama ne kadar katkÄ±da bulunabileceÄŸimi az Ã§ok tahmin edebiliyorum. Zaten sonunda mutlaka gideceksin, bilimsel olarak zamanla yer Ã§ekimine yenileceksin. Ama eÄŸer â€˜HiÃ§ hayat boÅŸtur noktasÄ±na geldin miâ€™ diye soruyorsan, cevabÄ±m hayÄ±r. Karakterim de buna mÃ¼saade etmiyor. DÃ¼ÅŸÃ¼nsene, gÃ¶zÃ¼mÃ¼n Ã¶nÃ¼nde bir cinayet iÅŸleniyor, polis â€˜Kim vurduâ€™ diye soruyor. â€˜Ben gÃ¶rmedimâ€™ mi diyeceÄŸim. GÃ¶rdÃ¼m, gÃ¶zÃ¼mÃ¼n Ã¶nÃ¼nde vurdularâ€¦ GerÃ§eÄŸin Ã¼stÃ¼nÃ¼ Ã¶rterek yaÅŸayamazsÄ±n, onu gÃ¶rmezden gelemezsin. Åžunu rahatlÄ±kla sÃ¶yleyebilirim Ä°pek, elim ayaÄŸÄ±m tuttukÃ§a benden â€˜bana neâ€™ sÃ¶zÃ¼nÃ¼ duymayacaksÄ±nÄ±z. SanatÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ±mÄ± bir kenara bÄ±rak, yurttaÅŸ olarak bu Ã¼lkenin temel sorunlarÄ±yla ilgilenmeye devam edeceÄŸim. O sorunlarÄ±n ortadan kaldÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in verilen mÃ¼cadelenin en Ã¶nÃ¼nde olmak istiyorum.



HiÃ§ â€˜Ben Kadir Ä°nanÄ±râ€™Ä±m. Åžan, ÅŸÃ¶hret, konfor sahibiyim. E mÃ¼calede ettiÄŸimde bazÄ± Ã§evrelerce de eleÅŸtiriliyorum. Ne gerek var?â€™ demediniz mi?

YaÅŸamÄ±n anlamÄ±nÄ±n mÃ¼cadelenin altÄ±nda yattÄ±ÄŸÄ±na inanÄ±rsan, bu sÃ¶zÃ¼ etmek aklÄ±nÄ±n ucundan geÃ§mez. Ne kadar etken bunu kÄ±rÄ±p dÃ¶kmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±rsa Ã§alÄ±ÅŸsÄ±n, beni asla maÄŸlup edemeyecekler. Ãœlkeme barÄ±ÅŸ ve huzur gelsin diye verdiÄŸim mÃ¼cadele, hayatÄ±mÄ±n en gÃ¼zel gÃ¼nleriydi. Åžimdi bize bir senaryo verirler, kabul edersek oynarÄ±z, etmezsek oynamayÄ±z. Benim hayatÄ±mÄ±n kabul ettiÄŸim senaryosu bu. Sadece kendi menfaatleri olduÄŸunda ortaya Ã§Ä±kan sanatÃ§Ä±lar da var, bunlarÄ± toplum aÃ§Ä±k aÃ§Ä±k gÃ¶rÃ¼yor. Herkes bu dÃ¼nyadan gÃ¶Ã§ecek, insan gibi gitmek lazÄ±m. Bireysel mutluluÄŸumun beÅŸ paralÄ±k deÄŸeri yok, ancak herkes mutlu olursa mutlu olurum.



Herkesin mutlu olmasÄ± mÃ¼mkÃ¼n mÃ¼?

MÃ¼mkÃ¼n tabii. YaÅŸam kalitesiyle doÄŸrudan ilgili. Bunu, eÄŸitim, saÄŸlÄ±k sorunlarÄ±, sosyal hayatÄ±n sÄ±kÄ±ÅŸmÄ±ÅŸlÄ±ÄŸÄ±, doÄŸanÄ±n yok oluÅŸu gibi olumsuz etkileyen birÃ§ok etmen var. Ancak bizler iyi yaÅŸam hakkÄ± mÃ¼cadelesinden kaÃ§mamalÄ±yÄ±z. Az Ã¶nce sÃ¶ylediÄŸin gibi, dÃ¼nya turuna Ã§Ä±kabilirdim, bireysel mutluluÄŸum iÃ§in â€˜Bana neâ€™ deyip, olan biteni seyredebilirdim. Ben bu Ã¼lkenin gÃ¼zelliÄŸe kavuÅŸmasÄ± iÃ§in birilerinin tekeline girmek zorunda olduÄŸuna inanmÄ±yorum. YaÅŸayan herkes ellerini birleÅŸtirmek zorunda. Bir de â€˜SanatÃ§Ä± sanatÄ±nÄ± yapsÄ±nâ€™ diyenler var. Ne demek sanatÃ§Ä± sanatÄ±nÄ± yapsÄ±n? SanatÄ±m benim keyfime baÄŸlÄ± deÄŸil ki! Bir kere yaptÄ±ÄŸÄ±m sanat Ã§ok pahalÄ±. DÃ¶rt kiÅŸilik ailenin sinemaya gitmesi maddi bir kÃ¼lfet. Bu Ã¼lkenin ekonomisi iyi olmazsa kim sinemaya gider? Ticari kuruluÅŸlar reklam vermezse televizyonlar nasÄ±l yayÄ±n yapar, nasÄ±l ayakta kalÄ±r? Ben bir sanatÃ§Ä± olarak bu halkÄ±n iÃ§inde yaÅŸÄ±yorum, ona dokunuyorum, sorununu dinliyorum, Ã§Ã¶zmek iÃ§in mÃ¼cadele ediyorum. Oturup, ahkam kesmiyorum ki...Â



TÃ¼rkiye bir Ã§Ã¶zÃ¼m sÃ¼reci yaÅŸadÄ±. Siz de akil insanlardan biriydiniz. DaÄŸ tepe Ã¼lkeyi dolaÅŸtÄ±nÄ±z, 50 yÄ±ldÄ±r da bu Ã¼lkede sinema yapÄ±yorsunuz. Sizin gÃ¶zÃ¼nÃ¼zden TÃ¼rk toplumunun en bÃ¼yÃ¼k sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± ne?

EÄŸitimsizlik demeyeceÄŸim, eÄŸitimsiz bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸlÄ±k diyeceÄŸim. Fakirlik demeyeceÄŸim, fakir bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸlÄ±k diyeceÄŸim. BakÄ±n aydÄ±nlÄ±k dÃ¼nyayÄ± gÃ¶rmesin diye karanlÄ±kta bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸ bir toplum Ã§ok kolay kullanÄ±lÄ±r. Sistem dediÄŸimiz mekanizma da kendi varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼rken bundan beslenir. Ben o yÃ¼zden bu halka â€˜Neden bÃ¶yle dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorâ€™ diye laf etmem, elimden geldiÄŸi kadar da laf ettirmem. Ä°leri bir Ã¼lkede toplumun beÄŸenmediÄŸi bir ÅŸeyi uygulamaya kalkarsanÄ±z tepki gÃ¶rÃ¼rsÃ¼nÃ¼z. Tevekkel, yani her ÅŸeyi TanrÄ±â€™ya havale etmiÅŸ toplumlara â€˜dÃ¼ÅŸÃ¼nâ€™ ve â€˜gÃ¶râ€™ diyemezsiniz ki. Onun karnÄ±nÄ± doyurmak gibi temel baÅŸka sorunlarÄ± vardÄ±r zaten. Ben asla halka kÄ±zmamâ€¦ Biz Ã¼lkemizi sevmeyi Ã¶ÄŸrenmeliyiz, bu topraklarda yaÅŸayan bÃ¼tÃ¼n kimliklerin, kÃ¼ltÃ¼rlerin kÄ±ymetini bilmeliyiz, herkes iÃ§in eÅŸit fÄ±rsat yaratabilmeliyiz. Bu Ã¼lkenin nehirlerini, ovalarÄ±nÄ± hiÃ§bir yerde bulamazsÄ±nÄ±z. Bir Konya ovasÄ±na iki tane Ä°srail sÄ±ÄŸar. Daha eÄŸitimli, daha refah bir toplum iÃ§in sÃ¼rekli mÃ¼cadele iÃ§inde olmamÄ±z ve durmadan, yorulmadan daha iyiyi aramamÄ±z gerekiyor.



Sizin meseleniz bu mu, â€˜daha iyiyi aramakâ€™?

Benim meselem ÅŸu: Bu Ã¼lkeden gÃ¶Ã§Ã¼p giderken â€˜Vay be gitmese iyi olurduâ€™ dedirtmek, yolculuÄŸa o sevgiyle Ã§Ä±kmak, saygÄ±yla anÄ±lmak... Åžu an hayatÄ±mÄ±n en gÃ¼zel yÄ±llarÄ±nÄ± yaÅŸÄ±yorum. Bir amaÃ§ uÄŸruna bÃ¼tÃ¼n dÃ¼nyayÄ± dolaÅŸÄ±yorum. Tek derdim Ã¼lkemin insanlarÄ± barÄ±ÅŸsÄ±n, mutlu olsun. Bu mÃ¼cadelede Ã¶ncÃ¼ olmak istiyorum. Ä°nsan haklarÄ± savunucu olarak hatÄ±rlanmak istiyorum. Ben bunu seÃ§tim. Asla pes etmem, kimse beklemesin.



Pes etmenizi bekleyenler mi var?

Yolumdan Ã§evirmek iÃ§in beni yormaya, kÄ±zdÄ±rmaya Ã§alÄ±ÅŸanlar oluyor. Bilsinler ki kÄ±zmÄ±yorum, yorulmuyorum. Ä°nsanlarÄ±n en doÄŸal hakkÄ±dÄ±r, savunduÄŸum dÃ¼ÅŸÃ¼nceleri kabul etmeyebilirler. Bizim ekipte her dÃ¼ÅŸÃ¼nceden insan vardÄ±. Bu Ã¼lkenin birliÄŸi, huzuru ve mutluluÄŸunu kafatasÃ§Ä± bir anlayÄ±ÅŸla elinin tersiyle itenler topluma konuyu yanlÄ±ÅŸ anlattÄ±lar. Kimse deÄŸiÅŸik yapÄ±lardan oluÅŸan koca bir Ã¼lkenin tamamÄ±na bir gÃ¶zle, bir aÃ§Ä±dan bakmanÄ±n, bir kÄ±smÄ±nÄ± sistem dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakmanÄ±n savunucusu olamaz. Vatan dediÄŸiniz ÅŸey, Ã¼zerinde herkesin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bir toprak bÃ¼tÃ¼nÃ¼dÃ¼r. Kimsenin tekelinde deÄŸildir. Bu Ã¼lkeyi kuÅŸkusuz seviyoruz. Tam da bu noktada, sevgimize yÃ¼klediÄŸimiz anlamlar farklÄ± olabiliyor. Belki daha Ã§ok anlamak, daha Ã§ok dÃ¼ÅŸÃ¼nmek, daha Ã§ok empati kurmak sevgimizi derinleÅŸtirir ve â€˜barÄ±ÅŸâ€™a giden yolu Ã§abuklaÅŸtÄ±rÄ±r. O zaman, ellerimizi, kalplerimizi barÄ±ÅŸ iÃ§in birleÅŸtirme zamanÄ±dÄ±r.



Bir yabancÄ± olsaydÄ±m ve â€˜bana Ã¼lkenizi anlatÄ±n' deseydim, nasÄ±l anlatÄ±rdÄ±nÄ±z?

Seni davet ederdim, â€˜AnlatÄ±lmaz, yaÅŸanÄ±râ€™ derdim. Antalyaâ€™da kayak merkezine Ã§Ä±karÄ±r, oradan teleferikle indirir denize sokardÄ±m. Sana bir boÄŸaz gÃ¶sterirdim, bÃ¼yÃ¼lenir kalÄ±rdÄ±n. TÃ¼rkiyeâ€™nin iyi tanÄ±tÄ±lmasÄ± lazÄ±m. En bÃ¼yÃ¼k yardÄ±mcÄ± da sanat olacaktÄ±r.





Bunca zamandÄ±r bu iÅŸlerin iÃ§indesiniz. NiÃ§in aktif siyasete girmediniz?

Ã‡ok teklif aldÄ±m. Ã‡iftÃ§isinden iÅŸÃ§isine, ekonomistinden sanayicisine, sporcusundan sanatÃ§Ä±sÄ±na toplumun gerÃ§ek dinamikleri vardÄ±r ve Ã¼lkeyi yÃ¶nlendirecek olan bu dinamiklerdir. Bu yÃ¼zden yaptÄ±ÄŸÄ±m iÅŸlerin daha anlamlÄ± olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum.

YALAN Ä°NSANLIK SUÃ‡UDUR



Yedi yÄ±l sonra ilk sinema filminiz â€˜KapÄ±â€™ ile seyirci karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kÄ±yorsunuz. Ne beklediniz bunca zaman?

Beklemedim, Ã§ok film teklifi geldi. Ama artÄ±k yapacaÄŸÄ±m film, en azÄ±ndan bundan evvel yaptÄ±ÄŸÄ±m filmlerin kalitesini taÅŸÄ±mak zorundaydÄ±. Bana gÃ¶re TÃ¼rkiyeâ€™nin 105 temel sorunu var. Benim yaptÄ±ÄŸÄ±m filmler bu sorunlarÄ±n en azÄ±ndan birini iÅŸlemeliydi.



105 sorun mu?

Evet, bunun iÃ§inde kaÃ§ak elektrik sorunu da var, hastanelerin acili meselesi deâ€¦ Temel sorunlar aÃ§Ä±ÄŸa Ã§Ä±karÄ±lacak, bunu izleyiciye sunacaksÄ±n. O sorunun Ã§Ã¶zÃ¼lmesi iÃ§in de yol gÃ¶stereceksin. Yani kameranÄ± hayatÄ±n iÃ§ine sokacaksÄ±n. Demiyorum ki, bireysel sancÄ±lar Ã§ekip, bulutlar Ã¼zerinde gezen iki Ã¢ÅŸÄ±k filmi Ã§ekilmesin. Ama benim tercihim bu deÄŸil. Åžimdi bakÄ±yorsun â€˜50-60 yÄ±l sinemacÄ±lÄ±k yaptÄ±mâ€™ diyorlar, sinema tarihine geÃ§miÅŸ tek bir filmi yok. Tamam abimizsin, gÃ¼zelsin de birader ne yaptÄ±n? Bir tane filminde de kamera bir sorunun iÃ§ine girmemiÅŸ.



Sizin kameranÄ±z hep sorunlarÄ±n iÃ§inde miydiÂ ?

Hep deÄŸildi elbette. O filmleri Ã§ekmek iÃ§in sisteme uyduÄŸum, ticari filmler yapmak zorunda olduÄŸum zamanlar da oldu. Ama aynÄ± adama KarÄ±lar KoÄŸuÅŸuâ€™nu da Ã§ektirebildim ben. Bu arada dÃ¼nyanÄ±n en fazla hapishane filmi Ã§ekmiÅŸ aktÃ¶rÃ¼yÃ¼m. Kazara hapishaneye dÃ¼ÅŸsem kendimi yatmÄ±ÅŸ sayarÄ±m. (GÃ¼lÃ¼yor)



â€˜KapÄ±â€™nÄ±n senaryosu Ã¶nÃ¼nÃ¼ze geldiÄŸinde ne dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼nÃ¼zÂ ?

Ä°Ã§eriÄŸine baktÄ±m ve gÃ¶rdÃ¼m ki bu filmin bir meselesi var. Ä°nsanlar Ã§ok etkilenecek, Ã§Ã¼nkÃ¼ farklÄ± bir film izleyecekler. En Ã¶nemli yanÄ± tarihe tanÄ±klÄ±k etmesi. DeÄŸerli bir biÃ§imde, slogan atmadan, insan vicdanÄ±nÄ±n sÄ±zÄ±sÄ±na sÄ±ÄŸÄ±narak anlatmayaÂ Ã§alÄ±ÅŸtÄ±k. GerÃ§ekten evrensel sinema deÄŸerlerini taÅŸÄ±yan bir film ve Ã¼lkemizde bu tÃ¼r filmlerin izleyicisi hiÃ§ de az deÄŸil. ArtÄ±k ticari filmler, dizilerdeki yazar eksikliÄŸi milleti yordu. Â



Mezopotamyaâ€™nÄ±n kalbinden 2019 TÃ¼rkiyesiâ€™ne uzanan bir film â€˜KapÄ±â€™. Birlikte izledik ve canlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ±z Yakup karakterinden Ã§ok etkilendim. Ve sinemadan, kuvvetli bir â€˜empatiâ€™ duygusuyla Ã§Ä±ktÄ±m.

Bunu baÅŸarabildiysek ne mutlu, gayemiz buydu.



Filmde biri SÃ¼ryani, diÄŸeri MÃ¼slÃ¼man olan Aslan ile Esmaâ€™nÄ±n aÅŸkÄ±nÄ±n anlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir bÃ¶lÃ¼m var. Asla bir araya gelemez denilen iki insanÄ±n aÅŸkÄ±. Hem sizin canlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ±z Yakupâ€™tan duyuyoruz hikayeyi, hem de bir fÄ±rsatÃ§Ä± olarak yetiÅŸmiÅŸ Remziâ€™denâ€¦ Herkes kendine gÃ¶re anlatÄ±yor ve bu yaÅŸanan sonun suÃ§lusunu da deÄŸiÅŸtiriyor. Oysa tek bir gerÃ§ek var deÄŸil mi?

Ama o gerÃ§eÄŸi gÃ¶rmek iÃ§in aydÄ±nlanman gerekiyor. Bak sana bir ÅŸey anlatayÄ±m: Biz kalabalÄ±k bir aileyiz. Ã‡ok sevdiÄŸim bir yeÄŸenim var, adÄ± da BarÄ±ÅŸ. YÄ±llar Ã¶nce onu Ankaraâ€™da bir kÄ±zla gÃ¶rdÃ¼m. Ã‡ok sevdim, â€˜KaÃ§Ä±rmaâ€™ dedim. GÃ¼lerek ayrÄ±ldÄ±k. Sonra araya zaman girdi. â€˜Biz evleniyoruzâ€™ diye geldiler. Aile birbirine girdi, neden efendim kÄ±z Aleviâ€™ymiÅŸ, oÄŸlan SÃ¼nni. Hemen el koydum tabii. O kadar da hatÄ±rÄ±m var ailemde. Evlendiler ve Ã§ok mutlu oldular. Ã‡ocuklarÄ±n Ã¶yle bir derdi yok ki. Her ÅŸey doÄŸrusunu anlatana kadarâ€¦ Åžimdi kÄ±zÄ± en Ã§ok seven oÄŸlanÄ±n ailesiâ€¦



En Ã§ok etkilendiÄŸim sahne, siz kapÄ±nÄ±n peÅŸinden giderken Ã‡ukurcumaâ€™da bir antikacÄ±ya giriyorsunuz. Filmi anlatacak deÄŸilim ama orada â€˜Etik nedir biliyor musunâ€™ diye baÅŸlayan uzun bir replik var. Ben size sorayÄ±m ÅŸimdi, etik nedir?

Bana gÃ¶re yalan insanlÄ±k suÃ§udur. YalanÄ± insan hafÄ±zasÄ±nÄ± zedeleyecek biÃ§imde kullanÄ±rsanÄ±z ne etik bÄ±rakÄ±r, ne yÄ±pranmamÄ±ÅŸ bir yapÄ±â€¦ Biz Ã§ok yalan sÃ¶ylemeye baÅŸladÄ±k, yalana sÄ±ÄŸÄ±ndÄ±k, kendimize yalan sÃ¶ylemeye baÅŸladÄ±k. NasÄ±l insanlar vicdanlarÄ±nÄ±, merhametlerini bir yalan uÄŸruna yok edebilirler, bunu anlamak mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil.

Hep bÃ¶yle miydikÂ ?

HayÄ±r, deÄŸerlerimiz yok oldu. KÃ¼ltÃ¼r erozyonu yaÅŸadÄ±k. Bir Ã¼lkeyi topla tÃ¼fekle yÄ±karsÄ±nÄ±z ama sonra toparlanÄ±r. Japonya gibiâ€¦ Ancak kÃ¼ltÃ¼rÃ¼nÃ¼ yok ederseniz tamamen bitirirsiniz. DeÄŸerlerimizin deÄŸerini bilmemiz gerek. BÃ¼tÃ¼n dÃ¼nyayÄ± gezdim. BaÅŸka hiÃ§bir yerde, komÅŸuluk hakkÄ± diye bir ÅŸey duymadÄ±m. SÃ¶yler misin bana, â€˜TanrÄ± misafiriâ€™ baÅŸka nerede var ya da â€™40 yÄ±l hatÄ±rÄ± olan kahveâ€™?



Filmde kent eleÅŸtirisi de var. Siz ÅŸehre bakÄ±yor ve â€˜karÄ±nca yuvasÄ±â€™ diyorsunuz. BugÃ¼n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ±z ÅŸehre bakÄ±nca ne gÃ¶rÃ¼yorsunuz?

KentleÅŸme ana sorunumuz. KentleÅŸegelen insanlara bakalÄ±m. Ä°stanbulâ€™un varoÅŸlarÄ±nda yaÅŸayan ailenin sosyal gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼, en yoksul kÃ¶ydeki gÃ¶rÃ¼ntÃ¼den bile kÃ¶tÃ¼. HiÃ§ olmazsa orada topraÄŸÄ±, ineÄŸi vardÄ±. Buradaki periÅŸanlÄ±k. Bunlar sosyolojik gerilimleri arttÄ±rÄ±r. Her an her yerde kullanÄ±lmaya hazÄ±r bir insan potansiyeli yaratabilir. Onun iÃ§in buraya gelen insanlara iÅŸ ve aÅŸ hazÄ±rlamadan kentleÅŸmenin bir manasÄ± yok. Kimsenin â€˜BaÅŸkasÄ±nÄ±n sorunu beni ilgilendirmiyorâ€™ deme ÅŸansÄ± yok.

PARALARI YURT DIÅžINA KAÃ‡IRMAK AHLAKSIZLIKTIR



TÃ¼rkiye geÃ§en hafta yerel yÃ¶neticilerini seÃ§mek iÃ§in sandÄ±k baÅŸÄ±na gitti. SonuÃ§lar beklediÄŸiniz gibi mi?

Kesinlikle. DoÄŸru tahmin ettim.



SeÃ§menin mesajÄ±nÄ± nasÄ±l okudunuz?

En Ã¶nemlisi halk herkesi barÄ±ÅŸa, barÄ±ÅŸmaya davet etti. Gerilim istemiyor. Ekonomik huzur istiyor. BÃ¶yle olursa bÃ¼tÃ¼n sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ± aÅŸacaÄŸÄ±z demek istedi. Tabii ÅŸunu bilmemiz gerekiyor. TÃ¼rkiyeâ€™nin birinci partisi AKPâ€™dir. Bir ÅŸey yapÄ±lacaksa onu yanÄ±mÄ±za almadan yapamayÄ±z.



Kilit kelimeniz barÄ±ÅŸâ€¦

BarÄ±ÅŸ olmazsa hiÃ§bir ÅŸey olmaz kiâ€¦ BarÄ±ÅŸÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ± yere yatÄ±rÄ±mcÄ± ve turist gelmez. BarÄ±ÅŸÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ± yerde Ã¼retim olmaz. BÃ¼tÃ¼n evler, yuvalar darmadaÄŸÄ±n olur. Ä°ÅŸin, aÅŸÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ± yerde cinayetler, boÅŸanmalar baÅŸlar. Ä°ÅŸ bulamayan belki suÃ§a karÄ±ÅŸÄ±r, hÄ±rsÄ±zlÄ±k, arsÄ±zlÄ±k baÅŸlar. YazÄ±lÄ± hukuk kurallarÄ± bozulur, herkes kendi hukukunu uygulamaya baÅŸlar. En fenalarÄ±ndan biri Ã¼lkeden kaÃ§Ä±ÅŸlar baÅŸlar. Åžunu sÃ¶ylemek istiyorum: GÃ¶receksiniz bu Ã¼lke Ã§ok zengin olacak. OrtadoÄŸuâ€™daki bÃ¼tÃ¼n enerji kaynaklarÄ± TÃ¼rkiye Ã¼zerinden geÃ§ecek. GeÃ§tiÄŸi yerde bÃ¶lge insanlarÄ± iÅŸ bulacak. Huzur olduÄŸu iÃ§in yatÄ±rÄ±m gelecek. BÃ¼tÃ¼n Ã¶nemli fabrikalar coÄŸrafyanÄ±n merkezi diye burayÄ± seÃ§ecekler. KaÃ§anlar geri gelecek. Yurt dÄ±ÅŸÄ±na para kaÃ§Ä±ranlar da paralarÄ±nÄ± geri getirecekler. Git Avrupaâ€™nÄ±n ÅŸehirlerine, TÃ¼rkiyeâ€™den kaÃ§anlar birbirinin omzuna Ã§arpÄ±yor. Bu Ã¼lkeden utanmadan Ã§ok para kaÃ§Ä±rdÄ±lar. Ã‡oÄŸunlukla bu Ã¼lkede vergiler dÃ¼rÃ¼stÃ§e Ã¶denmedi. Vergisi Ã¶denmeyen yerde devlet ne yapabilir? Ã–nce vatandaÅŸ, vatandaÅŸlÄ±k gÃ¶revini yapacak. ParalarÄ±nÄ± kaÃ§Ä±ranlar geri getirsin. AyÄ±p, bir tane iÅŸ yapÄ±yorum, faturayÄ± kesiyorum, o gÃ¼n KDVâ€™si kesiliyor. Biz enayi miyiz yani? ParalarÄ± yurt dÄ±ÅŸÄ±na kaÃ§Ä±rmak ahlaksÄ±zlÄ±ktÄ±r. VatanÄ±nÄ± seven adam mÃ¼cadelesini burada verecek. Kimse Ã¼lkesini terk etmesin.



TÃ¼rkiyeâ€™nin yeniden bir Ã§Ã¶zÃ¼m sÃ¼recine gireceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yor musunuz?

Ä°nanÄ±yorum. BugÃ¼ne kadar yanÄ±lmadÄ±m, inÅŸallah yine yanÄ±lmam.

SÄ°NEMA DEÄžÄ°L MISIR YASASI



Moskovaâ€™nÄ±n Ã¼nlÃ¼ Ã‡ehov Tiyatrosu yÃ¶netmeni Nikolay Skorik, sizin iÃ§in â€˜Kadir Ä°nanÄ±râ€™da Stanislavski ruhu varâ€™ dedi. Ne demek Stanislavski ruhu?

Karakteri doÄŸru ve samimi nasÄ±l anlatabilirsin, onu elde etmek iÃ§in neler yapabilirsin? Drama oyunculuÄŸunda Ã§ok geÃ§erli olan bu metodu kabul etmiÅŸ oyuncular arasÄ±nda Al Pacinoâ€™dan Marlon Brandoâ€™ya kadar pekÃ§ok Ã¶nemli isim var. Drama oyuncularÄ±nÄ±n babasÄ± Marlon Brandoâ€™dur. BÃ¼tÃ¼n drama oyuncularÄ± bu adamÄ± bir biÃ§imde taklit eder. Ama o karaktere vereceÄŸiniz ruhu, isteseniz de kopya edemezsiniz. Onun sizden gelmesi lazÄ±m. Mesela bir ÅŸofÃ¶rÃ¼ mÃ¼ oynuyorsun? Onu iyi gÃ¶zlemlemen lazÄ±m. Neden hÄ±zlÄ± sÃ¼rÃ¼yor, evini, iÅŸini, aÅŸÄ±nÄ±, arabasÄ±nÄ±n sigortasÄ±nÄ±n verdiÄŸi yÃ¼kÃ¼ o karakterin yÃ¼zÃ¼ne oturtmazsan baÅŸarÄ±lÄ± olmaz. Bir fabrikatÃ¶rÃ¼ oynaman iÃ§in bu Ã¼lkenin zengin adamlarÄ±nÄ± tanÄ±man lazÄ±m. Biz senelerce zengin adam sahnelerini Ã§ekerken, konserveleri aÃ§tÄ±k, bÃ¼tÃ¼n yemekleri doldurduk. Sonra Ã¶ÄŸrendim ki, Ã¶nce baÅŸlangÄ±Ã§ yenir, sonra ana yemek gelirmiÅŸ. Zengin adamÄ± tanÄ±madan, sofrasÄ±nÄ±, seyahatlerini, ailesini, vergisini nasÄ±l kaÃ§Ä±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ±, emek sÃ¶mÃ¼rÃ¼sÃ¼nÃ¼ bilmeden o adamÄ± nasÄ±l ortaya koyacaksÄ±n?



SÃ¼ryani bir babayÄ± canlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ±z Yakup karakteri iÃ§in de benzer bir Ã§alÄ±ÅŸma iÃ§ine girdiniz mi?

Girmedim, Ã§Ã¼nkÃ¼ Yakup benim vicdanÄ±mÄ±n hÃ¼kmettiÄŸi bir karakterdi.



Bu yÄ±l sizin 50. sanat yÄ±lÄ±nÄ±z. 190 filmde oynadÄ±nÄ±z. HiÃ§ â€˜keÅŸkeâ€™ dediniz mi?

Ã‡akÄ±rcalÄ± Mehmet Efeâ€™yi oynamak isterdim. Åžimdi 25 yaÅŸÄ±ndaki adamÄ± nasÄ±l oynayayÄ±m? Ama altÄ± Ã§izilecek hasletlerim kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyemem.



TÃ¼rk sinemasÄ±nÄ±n geldiÄŸi noktada ne gÃ¶rÃ¼yorsunuzÂ ?

TÃ¼rkiye neyse sinemasÄ± da o. Sanat asla engellenmemeli, engellenirse o toplumun sosyal yapÄ±sÄ±nÄ±n, saygÄ±nlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n geliÅŸmesi mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil.



Son Ã§Ä±kan â€˜sinema yasasÄ±â€™nÄ± nasÄ±l deÄŸerlendiriyorsunuz?

Sinema yasasÄ± deÄŸil o, mÄ±sÄ±r yasasÄ±. Dilimizde tÃ¼y bitti. Afrikaâ€™nÄ±n Cibuti Cumhuriyetiâ€™nde bile telif haklarÄ± var, ayÄ±ptÄ±r. Bu filmleri var eden bir dolu etmeni yok sayÄ±p, sadece yapÄ±mcÄ±yÄ± muhatap alamazsÄ±nÄ±z. O Ã§ok sevdiÄŸim oyuncu arkadaÅŸlarÄ±ma soruyorum ÅŸimdi: O filmlerin sadece oyuncusu olsalar bu kadar feryat edecekler miydi? KÃ¼ltÃ¼r BakanÄ± neden dÃ¶rt yapÄ±mcÄ±yla toplanÄ±yor. Bizim mesleÄŸimizin dinamikleri var. Hepsi bir araya gelmeliydi. AyrÄ±ca bir Ã¶nerim var, bunu lÃ¼tfen ciddiye alsÄ±nlar. KÃ¼ltÃ¼r BakanlÄ±ÄŸÄ± ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ± ayrÄ±lmalÄ±dÄ±r. MÄ±sÄ±r yasasÄ± Ã§Ä±karmasÄ±nlar demiyorum ama sinema yasasÄ± da Ã§Ä±karsÄ±nlar.

BERLÄ°N'DEN MARDÄ°N'E...

Yakup ve Åžemsa Ã¼Ã§ Ã§ocuklarÄ± ve torunlarÄ±yla birlikte Berlinâ€™de yaÅŸayan SÃ¼ryani bir ailedir. Mardinâ€™den, 25 yÄ±l Ã¶nce kaybettikleri oÄŸullarÄ± Mikhael ile ilgili gelen telefon, ailenin tÃ¼m acÄ±larÄ±nÄ± tazeler. AhÅŸap ustasÄ± Yakup evini yaÄŸmalanmÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼nce; kapÄ±sÄ±nÄ±n peÅŸine dÃ¼ÅŸer. Cuma gÃ¼nÃ¼ vizyona girecek olan ve Nihat Durakâ€™Ä±n yÃ¶nettiÄŸi â€˜KapÄ±â€™da Kadir Ä°nanÄ±r ve Vahide PerÃ§in baÅŸrolleri paylaÅŸÄ±yor.