Kadir Gecesi ne zaman? Kadir Gecesi'nde hangi ibadetler yapılır?
Oruç ibadetinin idrak edildiği ramazan ayının ikinci haftasını ortalayan Müslümanlar, Kadir Gecesi ile ilgili araştırmalarına başladı. Tüm meleklerin yeryüzüne indiğine, tüm duaların kabul olduğuna ve tövbekarların günahlarının affedildiğine inanılan gece İslam alemi için büyük önem arz ediyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Kadir Gecesi, yurttaki tüm camilerde idrak edilecek. Peki, Kadir Gecesi ne zaman? Kadir Gecesi ibadetleri neler?
Ramazan ayının ilerlemesi ile, 2019 Kadir Gecesi tarihi de vatandaşların gündemine gelmeye başladı. Milyonlarca Müslüman, Diyanet'in yayımladığı dini günler takvimini sorguluyor. Peki, 1000 aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi ne zaman? Kadir Gecesi ibadetleri neler? İşte, o konu ile ilgili detaylar...
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı 2019 yılı dini günler takvimine göre İslam aleminin en kutsal gecelerinden olan Kadir Gecesi bu yıl, 31 Mayıs Cuma günü ibadet ve dualarla idrak edilecek.
KADİR GECESİ İBADETLERİ NELER?
* Kur'ân–ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekânlarda Kur'ân ziyafetleri verilmeli; Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.
* Üzerinde namaz borcu olanlarin nafile namazı kılmadan önce hiç değilse beş vakit kaza namazı kılmaları daha faziletlidir. Kazası yoksa nafile kılar.
Süfyan-i Sevri: “Kadir gecesi dua ve istiğfar etmek namazdan sevimlidir. Kur"an okuyup sonra dua etmek daha güzeldir” demiştir (Tecrid-i Sarih Tercemesi, VI, 313).
* Peygamber Efendimiz (sas)'e salât ü selâmlar getirilmeli; O'nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.
* Tefekkürde bulunulmalı; “Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah'ın benden istekleri nelerdir” gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli.
* Bol bol zikir, evrad ü ezkarda bulunulmalı.
* Mü'minlerle helalleşilmeli; onlarla irtibatımız cihetinden rızaları alınmalı.
* Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı; gönüller alınmalı; kederli yüzler güldürülmeli.
* Günahlara samimi olarak tevbe ve istiğfar edilmeli; idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamet ve inabede bulunulmalı.
KADİR GECESİ’NİN ÖNEMİ
Kadir gecesi, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı mübarek gecedir. Bu gece o kadar mübarektir ki sabaha kadar yeryüzüne akın akın melekler iner. Allah edilen duaları kabul eder, ibadetlere kat kat sevap verir, af dileyenleri affeder. Ramazan ayının her gecesini "Kadir gecesi bilip" bol bol ibadet edelim diye Peygamber Efendimiz Kadir gecesinin tam olarak hangi gece olduğunu bildirmemiştir. Bu gecenin Ramazan ayının yirmi ve otuzuncu gecelerinin arasında olduğu rivayet edilmiştir.
Hz. Peygamber (sav) Kadir Gecesi’nde; “Ey Allah’ım! Sen çok affedicisin, affetmeyi seversin beni de affet” diye dua edilmesini tavsiye etmiştir. Kadir Gecesi’nin faziletiyle ilgili olarak ise; “Her kim inanarak ve mükâfatını Allah’tan umarak Kadir gecesini ihya ederse onun geçmiş günahları bağışlanır” buyurmuştur.
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