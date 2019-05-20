Kadir Gecesi ne zaman, kaç gün kaldı?
Ramazan ayının son on gününde gizli olduğuna inanılan Kadir Gecesi için geri sayım devam ediyor. İslam dininde Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi, ‘sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu gece’ olarak kabul ediliyor. Peki, 2019 Kadir Gecesi ne zaman, kaç gün kaldı?
Ramazan ayının idrak edilmeye başlanmasıyla birlikte Müslümanlar için önemli günlerden biri olan Kadir Gecesi'ne sayılı gün kaldı. Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Kadir Gecesi dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenleyecek. Camilerin özel programlarında Kur'an-ı Kerim ve mevlit okutulacak. Peki, 2019 Kadir Gecesi ne zaman?
Kadir Gecesi bu yıl 31 Mayıs 2019 gününü 1 Haziran'a bağlayan gece idrak edilecek.
Kur'an-ı Kerim'de "Kadir Suresi"nde bu gece şöyle anlatılıyor:
"Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir Gecesi'nde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen ne bileceksin! Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rab'lerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir."
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