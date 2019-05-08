Kadir Gecesi ne zaman? İşte Kadir Gecesi’nin tarihi ve duası
Rahmet, mağfiret ve arınma iklimi Ramazanın başlamasıyla birlikte Kadir Gecesi heyecanı da başladı. Tüm meleklerin yeryüzüne indiğine, tüm duaların kabul olduğuna ve tövbekarların günahlarının affedildiğine inanılan gece İslam alemi için büyük önem arz eden Kadir Gecesi, Ramazan Ayı içerisinde idrak edilecek. İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın sitesinde yer alan bilgiye göre, Kadir Gecesi’nin 2019 tarihi...
Ramazan Ayı bu yıl mayıs ayında başladı, ilk oruç 6 Mayıs Pazartesi günü tutuldu. Böylece 29 gün sürecek olan Ramazan Ayı içerisinde idrak edilecek olan Kadir Gecesi için de sayılı gün kalmış oldu. 1000 aydan daha hayırlı olduğuna inanılan Kadir Gecesi, bu yıl 31 Mayıs Cuma günü idrak edilecek.
KADİR GECESİ DUASI
Peygamber Efendimiz “faziletine inanarak ve sevabını da yalnız Allah’tan umarak Kadir gecesini güzel amellerle geçirenlerin geçmiş günahlarının bağışlanacağı” (Buhârî, İman, 25, 27, 28; Müslim, Müsafi rîn, 173-176) müjdesini vermekte ve bu gecede “Allah’ım sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affeyle” (Tirmizi, Deavat, 84; İbn Mâce, Dua, 5) diyerek dua etmeyi tavsiye etmiştir.
KADİR GECESİ’NİN ÖNEMİ
Kur’an-ı Kerim’i bu mübarek gecede indirdiğini bizlere bildiren Rabbimiz, bu gecenin değerini ve önemini adını bu geceden alan Kadir suresi ile anlatmıştır. Peygamber Efendimiz (s.a.s) de bu gecenin kıymetini "Kim Kadir Gecesini, faziletine inanarak ve mükâfatını da Cenâb-ı Allah'tan umarak ihya ederse, o kimsenin geçmiş günahları bağışlanır" (Buhârî, Kadir 1) şeklinde ifade etmiştir.
Allah (c.c.) Kadir Suresinde “Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin! Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir. ” buyurarak Kur’an-ı Kerim’in bizleri bu gecede şereflendirdiğini ve bu gecenin Kur’an’ın nuruyla bin aydan daha hayırlı olduğunu söylemektedir.
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