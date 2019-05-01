Kadir Gecesi ne zaman idrak edilecek?
Mübarek üç ayların sonuncusu Ramazan’ın yaklaşmasına kısa bir süre kala 1000 aydan daha hayırlı olduğuna inanılan Kadir Gecesi de gündeme geldi. islam dininde Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi, ‘sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu gece’ olarak kabul ediliyor. Peki, bu yıl Kadir Gecesi ne zaman idrak edilecek?
"Bin aydan daha hayırlı" kabul edilen Kadir gecesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir heyecanla bekleniyor. "On bir ayın sultanı" olarak kabul edilen Ramazan ayı, bu yıl 6 Mayıs Pazartesi günü başlayacak. Peki bu yıl Kadir gecesi hangi gün? Kadir gecesi hangi dualar okunur?
adir Gecesi Ramazan ayının 27. gecesi olarak kabul edilir. Diyanet'in takvimine göre bu yıl Kadir Gecesi, 31 Mayıs Cuma gününe denk gelecek.
KADİR GECESİ HANGİ DUA OKUNUR?
Peygamber Efendimiz “faziletine inanarak ve sevabını da yalnız Allah’tan umarak Kadir gecesini güzel amellerle geçirenlerin geçmiş günahlarının bağışlanacağı” (Buhârî, İman, 25, 27, 28; Müslim, Müsafi rîn, 173-176) müjdesini vermekte ve bu gecede “Allah’ım sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affeyle” (Tirmizi, Deavat, 84; İbn Mâce, Dua, 5) diyerek dua etmemizi tavsiye etmekte…
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