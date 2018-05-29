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    Kadir Gecesi ne zaman idrak edilecek? Kadir Gecesi'ne kaç gün kaldı?

    Hürriyet Haber
    29.05.2018 - 13:16 | Son Güncelleme:

    Ramazan ayının manevi atmosferini yaşayan milyonlarca vatandaş, Ramazan ayı içinde idrak edilen Kadir Gecesi'ne kaç gün kaldığını merak ediyor. İslam’ın en şerefli, en faziletli ve en ihtişamlı gecelerinden biri olarak kabul edilen Kadir Gecesi'nin hangi güne geldiğini sorgulayan vatandaşlar, Ramazan ayının ortalarına yaklaşılmasıyla birlikte aramalarına hız verdi. Peki, Kadir Gecesi ne zaman? Kadir Gecesi'ne kaç gün kaldı?

    Bin aydan daha hayırlı olan ve fecre kadar devam selam ve esenlik dolu bir gece olan Kadir Gecesi için artık sayılı günler kaldı. Kadir Gecesi'nin ne zaman olduğunu merak eden vatandaşlar, 2018 Kadir Gecesi'nin tarihi hakkında bilgi edinmek istiyor. İşte, 2018 Kadir Gecesi tarihi...

    KADİR GECESİ NE ZAMAN?

    İslam dünyası için önemli bir gece olan Kadir Gecesi'nin ne zaman olduğu merak edilmeye başlandı. Huzur ve sükunetin kalplere zuhur ettiği ve rahmet dalgalarının coştuğu bu önemli gecede dini vazifelerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar camilere akın edecek.

    Ramazan ayının 27. gecesi İslam âleminde Kadir Gecesi olarak bilinir ve kutlanır. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı 2018 yılı dini günler takvimine göre İslam aleminin en kutsal gecesi olan Kadir Gecesi bu yıl, 10 Haziran Pazar günü idrak edilecek.

    KADİR GECESİ NE ZAMAN İDRAK EDİLİR?

    Kadir Gecesi Kur’an’da belirtildiğine göre, içerisinde Kadir Gecesi bulunmayan bin aydan daha hayırlıdır. Kur’an, Ramazan ayında (Bakara, 2/185) ve bu gecede indirilmiştir (Kadr, 97/1). Kadir gecesinin Ramazan ayında olduğu kesindir. Ancak hangi güne tekabül ettiği konusunda farklı rivayetler vardır.

    Zirr b. Hubeyş anlatıyor: “Ubey b. Ka’b’a; (r.a.) İbn Mes’ud’un, (r.a.) ‘Senenin bütün gecelerini ihya eden kimse kadir gecesine tesadüf edebilir.’ sözünü hatırlattığımda, bana şu cevabı verdi: ‘Kendisinden başka ilah olmayan Yüce Allah’a yemin olsun ki, kadir gecesi Ramazan ayındadır. Kadir gecesi; Resûlullah’ın (s.a.s.) bize namaz kılmamızı emir buyurduğu gecedir. O da Ramazan’ın 27. gününün gecesidir. O gecenin alameti, o gecenin sabahında güneşin beyaz ve ışınları gözü almayacak şekilde doğmasıdır’” (Müslim, Salâtü’l-Müsâfirîn, 179).

    Abdullah b. Ömer’den gelen bir rivayette Hz. Peygamber (s.a.s.), “Kadir gecesini aramak isteyen 27. gecede arasın.” (Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, VIII, 426) buyurmuş, böylece 27. geceyi ibadet ve zikirle uyanık olarak geçirmemizi tavsiye etmiştir.

    Kadir gecesinin Ramazan ayının 27. gecesinde olduğu (Müslim, Salâtü’l-Müsâfirîn, 179-180) genel kabul görmüş olmakla birlikte, Ramazan’ın son on gününün tek gecelerinde (Müslim, Sıyâm, 207) veya son yedi gecesinde aranması ile ilgili farklı rivayetler de vardır (Müslim, Sıyâm, 205-206). Dolayısıyla Ramazan’ın son gecelerini Kadir gecesiymiş gibi değerlendirmek gerekir.

    Etiketler: Kadir Gecesi ne zaman? , 2018 Kadir Gecesi ne zaman? , gündem
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