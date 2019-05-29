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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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29.05.2019 - 09:23, Son Güncelleme:

Kadir Gecesi ne zaman, ayın kaçında? Kadir Gecesi mesajları

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Kadir Gecesi ne zaman, ayın kaçında? Kadir Gecesi mesajları

Mübarek üç ayları uğurlamaya hazırlanan Müslümanlar, Kadir Gecesi heyecanı yaşıyor. Bin aydan daha hayırlı olan, duaların ve ibadetlerin bizlere cennetin kapılarını araladığı Kadir Gecesi, mayıs ayı içerisinde gerçekleşecek. Peki, Kadir Gecesi ne zaman, ayın kaçında?

Bu yıl mayıs ayının ilk haftasında başlayan Ramazan Ayı yavaş yavaş uğurlanıyor. Vatandaşlar, bereket ve arınma mevsimi Ramazan ayının son günlerini yaşarken bir Kadir Gecesine daha kavuşmanın sevinci içerisinde. Kadir gecesini diğer bütün zamanlardan üstün kılan en önemli özellik, Kur’an’ı Kerim’in bu gecede inmeye başlamasıdır. Peki, Kadir Gecesi ne zaman idrak edilecek?

Kadir Gecesi bu yıl 31 Mayıs 2019 gününü 1 Haziran’a bağlayan gece idrak edilecek. 2019'da Ramazan Bayramı'nın ilk günü 4 Haziran Salı gününe denk gelirken, Kurban Bayramı'nın ilk günü 11 Ağustos Pazar günü kutlanacak.

KADİR GECESİ'NİN ÖNEMİ

Hz. Muhammed bu mübarek gece ile ilgili olarak, “Kim inanarak ve sevabını Yüce Allah’tan umarak Kadir Gecesi’ni ihya ederse onun geçmiş günahları bağışlanır” buyurmuş ve bu gece, “Allah’ım! Sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affet” şeklinde dua etmemizi tavsiye etmiştir.

KADİR GECESİ MESAJLARI

Ağaçlardan dökülen her bir yaprak duacınız; Kur'an-ı Kerim yoldaşınız olsun. Kadir Geceniz mübarek olsun.

Samimiyetle iman edenler; kalplerini her türlü günah ve nifaktan arındıranlar; dürüstlükle ve tatlılıkla konuşanlar, tamahkarlıktan uzak duranlar, gerçekten mutluluğa ererler. Kadir Geceniz mübarek olsun.

Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi’nde, kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi bağışlayıcı ve acıyıcı yüce Allah tüm dualarınızı kabul etsin.
Kuran’ın nazil olduğu bin aydan daha hayırlı bu gecenin size efradı ailenize ve bütün İslam alemine hayır bereket ve huzur getirmesini diliyor ve dua ediyorum Kadir geceniz mübarek olsun.

Ey Rabbim, dinimizden dolayı bizi zillete düşürmeye çaba sarf edenlere fırsat verme. Bizleri İslam’ın yolundan ayırma. Kadir Geceniz mübarek olsun.

Mübаrеk Kаdir Gеcеnizi kutlаr, hеr şеyin gönlünüzdеn gеçtiği gibi olmаsını tеmеnni еdеrim. Kаndiliniz mübаrеk olsun.

"Şüphesiz, o Kur'ân'ı Kadir Gecesinde indirdik. Bilir misin, Kadir Gecesi nedir? Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır."

Semanın kapılarının açılıp rahmetin sağanak, sağanak yağdığı bu günde düşen damlaların sizi ailece sırılsıklam etmesi dileğiyle. Kadir geceniz kutlu olsun.

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