Kadir Gecesi ne zaman?
Rahmet ve bereket ayı Ramazan'ın başlamasıyla birlikte Kur'an-ı Kerim'de 'Bin aydan daha hayırlı' olduğu bildirilen Kadir Gecesi'nin ne zaman olduğu da merak konusu oldu. 2019 Kadir Gecesi'nin ne zaman idrak edileceğini merak eden vatandaşlar, Kadir Gecesi'nin ne zaman olduğunu dair bilgi almak adına internette araştırma yapıyor. Peki, Kadir Gecesi ne zaman?
Tüm Müslümanlar için oldukça önemli günlerden birisi olan Kadir Gecesi için geri sayım başladı. Bu gecenin hangi tarihe denk geldiğini merak eden vatandaşlar, Müslümanlara göre çok hayırlı ve mübarek sayılan Kadir Gecesi'nin 2019 yılında hangi güne denk geldiğini sorguluyor. İşte, 2019 Kadir Gecesi'nin tarihi...
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı 2019 yılı dini günler takvimine göre İslam aleminin en kutsal gecelerinden olan Kadir Gecesi bu yıl, 31 Mayıs Cuma günü ibadet ve dualarla idrak edilecek.
KADİR GECESİ'NDE HANGİ İBADETLER YAPILMALI
* Kur'ân–ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekânlarda Kur'ân ziyafetleri verilmeli; Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.
* Üzerinde namaz borcu olanlarin nafile namazı kılmadan önce hiç değilse beş vakit kaza namazı kılmaları daha faziletlidir. Kazası yoksa nafile kılar.
Süfyan-i Sevri: “Kadir gecesi dua ve istiğfar etmek namazdan sevimlidir. Kur"an okuyup sonra dua etmek daha güzeldir” demiştir (Tecrid-i Sarih Tercemesi, VI, 313).
* Peygamber Efendimiz (sas)'e salât ü selâmlar getirilmeli; O'nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.
* Tefekkürde bulunulmalı; “Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah'ın benden istekleri nelerdir” gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli.
* Bol bol zikir, evrad ü ezkarda bulunulmalı.
* Mü'minlerle helalleşilmeli; onlarla irtibatımız cihetinden rızaları alınmalı.
* Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı; gönüller alınmalı; kederli yüzler güldürülmeli.
* Günahlara samimi olarak tevbe ve istiğfar edilmeli; idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamet ve inabede bulunulmalı.
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