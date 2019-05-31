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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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31.05.2019 - 16:44, Son Güncelleme:

Kadir Gecesi nasıl dua edilir? Kadir Gecesinde okunacak sureler

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Kadir Gecesi nasıl dua edilir? Kadir Gecesinde okunacak sureler

Kadir Gecesi nasıl dua edilir sorusu, Allah-ü Teala'ya karşı kulluk görevlerini eksiksizce yerine getirmek isteyen vatandaşların internet üzerinden araştırdığı konular arasında yer alıyor. Kadir Gecesi duaları ile güzel dileklerini zikredecek olan vatandaşlar, bu gecede okunabilecek dua ve sureleri merak ediyor. İşte, Kadir Gecesi'nde nasıl dua edilir sorusunun cevabı

Kadir Gecesi'nde nasıl dua edilir sorusu, akşam saatlerinde araştırılan hususlar arasında yer alıyor. Peki, Kadir Gecesi'nde nasıl dua edilir? İşte, birçok Müslümanın merakla araştırdığı Kadir Gecesi duaları hakkında bazı bilgiler

KADİR GECESİ DUALARI NELERDİR?

Kadir Gecesi'nde özel olarak okunacak bir dua bulunmamakla birlikte, bu gecenin en aydınlatıcı bilgisi, Peygamber Efendimizin sözlerinin mazhar olduğu Hadis-i Şerif'tir.

Bu hadiste Resûl-i Ekrem’in Kadir gecesinde, “Allahım! Sen affedicisin, affı seversin, beni de affet!” şeklinde dua edilmesini tavsiye ettiği belirtilir (Tirmizî, “Da?avât”, 84; İbn Mâce, “Du?â?”, 5).

Bu gecede dilenirse Kuran-ı Kerim'in 97. suresi olan Kadir Suresi de okunabilir.

Mü’min, usul ve adabına uygun olarak dua ettiği zaman duası kabul olur ve bunun faydasını ve etkisini dünya ve ahirette görür. Yüce Allah, ayetlerde dua edenin duasını kabul edeceğini bildirmektedir:

“Kullarım, sana benden sorarlarsa (onlara söyle): Ben (onlara) yakınım. Dua eden, bana dua ettiği zaman onun duasına karşılık veririm. O hâlde onlar da bana karşılık versin (benim çağrıma uysun)lar, bana inansınlar ki, doğru yolu bulmuş olalar.” (Bakara, 2/186)

“Orada (mihrapta) Zekeriyyâ, Rabbine; ‘Rabbim, bana katından temiz bir nesil ver. Sen duayı işitensin’ diye dua etmişti.” (Âl-i İmrân, 3/38)

“O’ndan mağfiret dileyin, sonra O’na tövbe edin! Çünkü Rabbim yakındır, (duaları) kabul edendir” (Hûd, 11/61)

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