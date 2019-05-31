Kadir Gecesi nasıl dua edilir? Kadir Gecesinde okunacak sureler
Kadir Gecesi nasıl dua edilir sorusu, Allah-ü Teala'ya karşı kulluk görevlerini eksiksizce yerine getirmek isteyen vatandaşların internet üzerinden araştırdığı konular arasında yer alıyor. Kadir Gecesi duaları ile güzel dileklerini zikredecek olan vatandaşlar, bu gecede okunabilecek dua ve sureleri merak ediyor. İşte, Kadir Gecesi'nde nasıl dua edilir sorusunun cevabı
Kadir Gecesi'nde nasıl dua edilir sorusu, akşam saatlerinde araştırılan hususlar arasında yer alıyor. Peki, Kadir Gecesi'nde nasıl dua edilir? İşte, birçok Müslümanın merakla araştırdığı Kadir Gecesi duaları hakkında bazı bilgiler
KADİR GECESİ DUALARI NELERDİR?
Kadir Gecesi'nde özel olarak okunacak bir dua bulunmamakla birlikte, bu gecenin en aydınlatıcı bilgisi, Peygamber Efendimizin sözlerinin mazhar olduğu Hadis-i Şerif'tir.
Bu hadiste Resûl-i Ekrem’in Kadir gecesinde, “Allahım! Sen affedicisin, affı seversin, beni de affet!” şeklinde dua edilmesini tavsiye ettiği belirtilir (Tirmizî, “Da?avât”, 84; İbn Mâce, “Du?â?”, 5).
Bu gecede dilenirse Kuran-ı Kerim'in 97. suresi olan Kadir Suresi de okunabilir.
Mü’min, usul ve adabına uygun olarak dua ettiği zaman duası kabul olur ve bunun faydasını ve etkisini dünya ve ahirette görür. Yüce Allah, ayetlerde dua edenin duasını kabul edeceğini bildirmektedir:
“Kullarım, sana benden sorarlarsa (onlara söyle): Ben (onlara) yakınım. Dua eden, bana dua ettiği zaman onun duasına karşılık veririm. O hâlde onlar da bana karşılık versin (benim çağrıma uysun)lar, bana inansınlar ki, doğru yolu bulmuş olalar.” (Bakara, 2/186)
“Orada (mihrapta) Zekeriyyâ, Rabbine; ‘Rabbim, bana katından temiz bir nesil ver. Sen duayı işitensin’ diye dua etmişti.” (Âl-i İmrân, 3/38)
“O’ndan mağfiret dileyin, sonra O’na tövbe edin! Çünkü Rabbim yakındır, (duaları) kabul edendir” (Hûd, 11/61)
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