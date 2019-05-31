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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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31.05.2019 - 21:16, Son Güncelleme:

Kadir Gecesi namazı saat kaçta kılınır? Yatsı namazı saat kaçta?

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Kadir Gecesi namazı saat kaçta kılınır? Yatsı namazı saat kaçta?

Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nde ibadetlerini yerine getirmek isteyen vatandaşların 'Kadir Gecesi namazı saat kaçta kılınır?' sorusu gündeminde yer alıyor. Bu mübarek gecede ibadetlerini idrak etmek isteyenler yaşadıkları ile ait yatsı namazı saatlerini Diyanet'in bilgileri doğrultusunda araştırıyor. İşte, Kadir Gecesi ve yatsı namazı saatleri ile ilgili bilgiler.

Müslümanlar için mübarek ve hayırlı olan Kadir Gecesi, her sene olduğu gibi bu yıl da yurttaki tüm camilerle namaz ve ibadetlerle idrak edilecek. Kadir Gecesi'nde camilerde namaz kılmak isteyen vatandaşlar, Kadir Gecesi saatlerini öğrenmek için araştırma yapmaya başladı. İşte, İslam alemi için fazileti ve hayrı büyük olan Kadir Gecesi namaz saati ve yatsı namazı vakitleri ile ilgili detaylar.

KADİR GECESİ NAMAZI SAAT KAÇTA KILINIR?

Kadir Gecesi namazı, ramazan ayı içerisinde idrak edildiği için bu gün eğer ibadet evde gerçekleşecekse yatsı namazı ya da tesbih namazı eda edilebilir. İbadet için camiye gitme imkanı olanlar ise teravih namazı ile Kadir Gecesi namaz ibadetlerini yerine getirebilir.

YATSI NAMAZI SAAT KAÇTA?

31 Mayıs Cuma günü yatsı ezanı İstanbul'da 22:22'de, Ankara'da 21:59'da, İzmir'de 22:13'de, Bursa'da 22:16'da okunacak.

Diğer illere ait yatsı namazı vakitlerini görmek için lütfen aşağıdaki görsele tıklayıp, bulunduğunuz şehri seçerek, namaz vaktini sorgulayınız.

Kadir Gecesi namazı saat kaçta kılınır Yatsı namazı saat kaçta

 

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