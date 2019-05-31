Kadir Gecesi namazı saat kaçta kılınır? Yatsı namazı saat kaçta?
Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nde ibadetlerini yerine getirmek isteyen vatandaşların 'Kadir Gecesi namazı saat kaçta kılınır?' sorusu gündeminde yer alıyor. Bu mübarek gecede ibadetlerini idrak etmek isteyenler yaşadıkları ile ait yatsı namazı saatlerini Diyanet'in bilgileri doğrultusunda araştırıyor. İşte, Kadir Gecesi ve yatsı namazı saatleri ile ilgili bilgiler.
Müslümanlar için mübarek ve hayırlı olan Kadir Gecesi, her sene olduğu gibi bu yıl da yurttaki tüm camilerle namaz ve ibadetlerle idrak edilecek. Kadir Gecesi'nde camilerde namaz kılmak isteyen vatandaşlar, Kadir Gecesi saatlerini öğrenmek için araştırma yapmaya başladı. İşte, İslam alemi için fazileti ve hayrı büyük olan Kadir Gecesi namaz saati ve yatsı namazı vakitleri ile ilgili detaylar.
KADİR GECESİ NAMAZI SAAT KAÇTA KILINIR?
Kadir Gecesi namazı, ramazan ayı içerisinde idrak edildiği için bu gün eğer ibadet evde gerçekleşecekse yatsı namazı ya da tesbih namazı eda edilebilir. İbadet için camiye gitme imkanı olanlar ise teravih namazı ile Kadir Gecesi namaz ibadetlerini yerine getirebilir.
YATSI NAMAZI SAAT KAÇTA?
31 Mayıs Cuma günü yatsı ezanı İstanbul'da 22:22'de, Ankara'da 21:59'da, İzmir'de 22:13'de, Bursa'da 22:16'da okunacak.
Diğer illere ait yatsı namazı vakitlerini görmek için lütfen aşağıdaki görsele tıklayıp, bulunduğunuz şehri seçerek, namaz vaktini sorgulayınız.
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