Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır? Kadir Gecesi namazı kaç rekat?
Kadir Gecesi namazı namazı nasıl kılınır ve kaç rekattır sorusu, ibadetlerini yerine getirmek isteyen birçok vatandaşın araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Kadir Gecesi namazı kaç rekattır ve nasıl kılınır sorusuna göre ibadetlerine yön verecek olan vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu konudaki açıklamalarını merak ediyor. İşte, Kadir Gecesi namazı hakkında bazı bilgiler
Kadir Gecesi bu yıl da namaz ibadeti ile ihya edilecek. Camilerde kılınabilecek olan Kadir Gecesi namazı, aynı zamanda evlerde de eda edilebilecek. Peki, Kadir Gecesi namazı kaç rekattır ve nasıl kılınır? İşte, bu geceyi ibadetler geçirmek isteyen vatandaşlar için Kadir Gecesi namazı hakkında bazı bilgiler
KADİR GECESİ NAMAZI NASIL KILINIR?
Kadir Gecesi'ne hasıl olan bir namaz türü bilinmemektedir. Ramazan ayı içerisinde idrak edildiği için bu gün eğer ibadet evde gerçekleşecekse yatsı namazı ya da tesbih namazı eda edilebilir. İbadet için camiye gitme imkanı olanlar ise teravih namazı ile ibadetlerini yerine getirebilir.
Sonuç olarak, teravih namazında asıl olan, Kur'ân-ı Kerîm'in hatmi ve Ramazan gecelerinin ihyasıdır. Kadir gecesine rastlama ihtimali yüksek olan bu mübarek geceleri ibadetle değerlendirme hedeflenmelidir. “İnanarak ve sevabını Allah'tan umarak Ramazan orucunu tutan kimsenin geçmiş günahları bağışlanır. İnanarak ve sevabını Allah'tan umarak Kadir gecesini ihya eden kimsenin de geçmiş günahları bağışlanır.” buyuran Hz. Peygamber Ramazan gecelerini namaz ile değerlendirmiştir. Bu nedenle, teravih namazını geçiştirme yerine, mümkün mertebe bu namaza daha fazla zaman ayırma, ecrinden daha fazla yararlanma cihetine gidilmelidir. Böylece gündüzünü sıyam (oruç) ile gecelerini de kıyam (teravih) ile Ramazan dolu dolu geçirilmiş ve bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesi ihya edilmiş olacaktır.
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