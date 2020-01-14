‘Kadir efendi’ polemiği

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu önceki gece Kastamonu’da katıldığı bir programda, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu, eski HDP Eş Genel Başkanı, tutuklu Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun da izlediği tiyatro oyunu için şunları söyledi:

“İstanbul’da birileri bir tiyatroya gitmişler. Tiyatroya gitmek kabahat değil. Herkes hepimiz daha fazla tiyatroya gitmeli, çocuklarımızı tiyatroya göndermeliyiz. Bu güzel bir şey. Gittikleri tiyatro bu ülkenin insanını acıtan, o günleri hatırladığımızda biraz önce anlattığım tablolara bizim ulaşmamızı isteyenlerin oluşturduğu yazdıkları ve hep beraber karşısına geçip seyrettikleri bir tiyatro. Kobani olaylarını hatırlıyorsunuz değil mi? Her yeri yaktılar ve yıktılar. 39 kişiyi katlettiler bu ülkede. Talimatını kim verdi? PKK. Türkiye’ye talimatı kim taşıdı? O günkü HDP Eşbaşkanı Demirtaş ve onların merkez yönetim kurulu üyeleri. Selahattin Demirtaş tiyatro yazıyor, birileri de karşısına geçmiş o tiyatroyu seyredip alkışlıyorlar. Eksik yapmışsınız Kadir Efendi, o tiyatroya gidenler... O tiyatronun bir tarafına şehit edilen Yasin Börü’nün fotoğrafını da assaydınız, katledilen 39 kişinin de fotoğrafını assaydınız. Elinizdeki kanları tiyatro oyunlarıyla temizleyemezsiniz, bu milleti aldatamazsınız, bu milleti aldatamayacaksınız, bu milleti bölemeyeceksiniz. Bu millet tezgâhınızı da oyunlarınızı da anladı. Yurtdışından kulaklarınıza üflenen birtakım telkinlerle Türkiye’nin huzurunu bozamayacaksınız. Türkiye eski Türkiye değildir.”

KONUŞMAK İSTEMİYORUM

Sanatçı Kadir İnanır ise Hürriyet’in Soylu’nun bu sözlerini hatırlatması üzerine “Konuşmak istemiyorum, bizim tek derdimiz barış olsun” demekle yetindi.

CANLI YAYINDA RAHATSIZLANDI





- İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında (AFAD) düzenlenen “İdlib Yardım Kampanyası Basın Tanıtım Toplantısı”nda canlı yayında rahatsızlandı. Soylu’nun burnundan kan gelmesi üzerine görevliler müdahale ederek canlı yayının kesilmesini istedi. İçişleri Bakanlığı kaynaklarından elde edilen bilgiye göre önceki gün Kastamonu’da aşırı soğuğa maruz kalan Bakan Soylu’nun burnu kanadı. Sağlık durumunda herhangi bir sorun olmadığı öğrenilen Soylu, rutin programına devam etti. Soylu, toplantıda yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi: “1 Aralık 2019’dan itibaren bugüne kadar 312 bin kişi, sınırımıza yakın yerlere doğru göç etmiştir. Göç edenlerin yüzde 76’sı kadın ve çocuktur. Sınırımızın dışında, 20 kilometre kadar yakınında oluşturduğumuz 9 kamp alanına geliyorlar.

Çadır dağıtmadan kumanyaya, sağlık yardımından kış ortamında orada ihtiyaç duydukları tüm malzemelere kadar, AFAD Başkanlığımız, Kızılayımız, Diyanetimiz ve buradaki tüm yardım kuruluşları her birisi elinden geleni ortaya koymaya çalıştılar. Bu kampanya, sınırımızın hemen dışında ölümden kaçan insanlar içindir.”