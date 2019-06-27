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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli) (DHA)
27.06.2019 - 10:35, Son Güncelleme:

Kadir 18 günlük yaşam savaşını kaybetti

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Kadir 18 günlük yaşam savaşını kaybetti

İzmit'te 18 gün önce motosikletiyle seyir halindeyken bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan Kadir Kaçar (22), dün gece tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, 8 Haziran'da meydana geldi. İzmit Milli İrade Meydanı mevkiinde Atatürk Bulvarı yönünden gelerek Ömer Türkçakal Bulvarı yönüne giden Muhammet Enes Malgin yönetimindeki 34 BA 7080 plakalı otomobil, ışıklı kavşakta Kadir Kaçar yönetimindeki 34 EN 4639 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle yola savrularak ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Kadir Kaçar, olay yerine gelen ambulans ile Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Otomobil sürücüsü Muhammet Enes Malgin ise polis tarafından gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kazada ağır yaralanan Kadir Kaçar, Kocaeli Devlet Hastanesi'nde 18 gündür süren yaşam mücadelesini dün gece saatlerinde kaybetti. Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yaşayan Sevim ve Rahim Kaçar çiftinin 2 çocuğundan biri olduğu öğrenilen Kadir Kaçar'ın, kazadan hemen önce askerlik görevini tamamlayarak geri geldiği öğrenildi. Ailesine teslim edilen Kadir Kaçar'ın cenazesinin Afyonkarahisar'da toprağa verileceği öğrenildi.

 

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