Kadınların isyanı: Annemin çenesini yerden topladım

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKadınların isyanı: Annemin çenesini yerden topladım
GeriGündem Kadınların isyanı: Annemin çenesini yerden topladım
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
17.11.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Kadınların isyanı: Annemin çenesini yerden topladım

Ceylan Sever
Ceylan Sever
csever@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ceylan Sever
Ceylan Sever
csever@hurriyet.com.tr
Kadınların isyanı: Annemin çenesini yerden topladım

KADIN Cinayetlerini Durduracağız Platformu, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma günü öncesinde öldürülen kadınların aileleri ve şiddete uğrayan kadınların katılımıyla bir toplantı düzenledi.

Gümüşsuyu’ndaki bir otelde düzenlenen toplantıda kadın cinayetlerinin önlenebilir olduğuna vurgu yapıldı, tedbirlerin uygulanması için yetkililerin harekete geçmesi istendi. Toplantıda ilk konuşmayı yapan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Temsilcisi Doktor Gülsüm Kav, “6284 sayılı, Sıla Gençoğlu’nun da kendini koruması için başvurduğu Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun var. 20’ye kadar tedbir maddesi var. Bu önlemler uygulanmıyor. Bu kanunun tüm geniş kapsamıyla uygulanmasını istiyoruz. Ölen kadınların hepsi önlenebilir nedenlerle öldüler” dedi.

‘36 YIL BOYUNCA ŞİDDET GÖRDÜ’

Kağıthane’de, 13 Mayıs 2016’da 36 yıllık eşi Ali Rıza Özpolat tarafından başına av tüfeğiyle ateş edilerek öldürülen Halide Özpolat’ın kızı Zekiye Kaya ise “Benim annem 36 yıl boyunca şiddet gördü. Babam önce koluna ateş etmiş, öldüremeyince kafasının arkasından ikinci kez vurmuş. Ben annemin çene kemiklerini yerden topladım. 2.5 yıl dava sürdü. İndirimlerle 18 yıl aldı. Kimsenin annesiz kalmasını istemiyorum. Ben aynı anda hem annemi hem babamı kaybettim. Kendimi çok yalnız hissediyorum. Kimse yalnız kalmasın” diye konuştu.

‘ÖLMEDEN SESİMİ DUYURUN’

Eşi Ercüment Tula’ya cinsel saldırı davası açan Merve Tula ise şöyle konuştu: “Kendisiyle 1.5 yıllık evli kaldık. Şu an boşanma davamız devam ediyor. Hakkında toplamda 4 tane cinsel saldırı, tehdit, darp ve hakaret suçlamaları var. Ancak tutuklu yargılanmıyor. Kendisi bana bunları yaptığı dönemde Kızılay İstanbul İl Başkan Yardımcılığı yapıyordu. Şikâyetimi yaptıktan sonra da görevine devam etti. Ben öldükten sonra değil ölmeden sesimi duyurun. Göz göre göre benim ölmemi bekliyorlar. Elimde Adli Tıp raporu olmasına rağmen tutuklanmıyor.”

Ceylan Sever
Ceylan Sever
csever@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

ABD'den sınır dışı edilen FETÖ'cü Türkiye'ye getirildi

İYİ Parti çerçeveyi çizdi

O operasyonda yeni gelişme

'80 yaşındaki annemle ilişkin var' dedi... İkisini de rehin aldı