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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Buse PEHLİVAN - İstanbul (DHA)
29.06.2019 - 13:24, Son Güncelleme:

Kadınları gasp eden sahte polisler suçüstü yakalandı

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Kadınları gasp eden sahte polisler suçüstü yakalandı

İstanbul Avcılar'da kendilerini polis olarak tanıtıp girdikleri evdeki kadınları gasp ettiği öne sürülen 2 kişi gözaltına alındı.

Avcılar Gümüşpala Mahallesinde geçtiğimiz cumartesi günü gece 01.45'te meydana gelen olayda kendilerini polis olarak tanıtan iki kişi, girdikleri evde bulunan kadınları yere yatırdı. Kadınların bağırması üzerine olay yerine gelen Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kapıyı kırarak içeri girdi.

KADINLARI YERDE BAĞLANMIŞ BULDULAR

Dairenin içerisine giren polisler, şüpheliler Murat A. (35), Mustafa C.'yi (36) ve yerde bağlanmış şekilde yatan 3 kadını gördü. Polisin daire girmesiyle birlikte paniğe kapılan saldırganlar ellerindeki kurusıkı olduğu anlaşılan tabancaları bırakarak kaçmaya çalıştı. Ancak polis ekipleri, şüphelileri kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

SAHTE POLİSLER TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Yapılan araştırmalar neticesinde şüphelilerin eve kendilerini polis olarak tanıtarak zorla girdikleri, içerideki kadınları bağlayıp yere yatırdıktan sonra cep telefonu ve paralarını gasp ettikleri öğrenildi. Şahısların üzerlerinde ve olay yerine gelmek için kullandıkları araçta yapılan aramalarda; polis kelepçesi, polis rozeti, Mustafa B. Adına düzenlenmiş sahte polis kimliği, kurusıkı tabanca, mağdurlara ait olduğu tahmin edilen 2 bin 350 TL ve 5 cep telefonu ele geçirildi.

Kendilerini polis olarak tanıtarak girdikleri evde yaşayan kadınları gasp etmeye çalışan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kadınları gasp eden sahte polisler suçüstü yakalandı

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