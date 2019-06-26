‘Kadınlara saygısızlık dolayısıyla kapalıyız’
KIRŞEHİR'in Akpınar ilçesinde belediye, kadınlara yaptığı saygısızlıktan dolayı bir esnafa 15 gün süreyle dükkânını kapatma cezası verdi.
Kırşehir'in Akpınar ilçesi pazaryerinde kadınlar, meyve-sebze satışı yapan bir esnaftan, kullandığı argo kelimeler nedeniyle rahatsız olup Akpınar Belediyesine şikâyette bulundu. Yapılan şikâyetin ardından meyve-sebze satışı yapan esnafa 15 gün süreyle kapatma cezası veren Akpınar Belediyesi Zabıtası, itfaiye arabasını da esnafın dükkânının önüne park etti. Akpınar Belediyesi, esnafın dükkânının önüne park edilen itfaiye aracının üzerine astığı 'Bu tezgâh kadınlara yapılan saygısızlıktan dolayı 15 gün süre ile kapatılmıştır' yazısı ile verilen cezayı da vatandaşlara duyurdu.
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