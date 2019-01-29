Kadınlara işkence eden çete çökertildi
İstanbul'da hedef aldıkları kadınlara işkence ederek zorla senet imzalatan, cinsel istismarda bulunan elebaşılığını C.T'nin yaptığı çete çökertildi.
İstanbul'da bir kadın 6 ay önce polise başvurarak, C.T'nin organize ettiği kişiler tarafından işkenceyle senet imzalatıldığını, cinsel istismara uğradığını söyleyerek şikayetçi oldu. Başvurunun ardından Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. 6 ay süren çalışmada, çetenin kadınları hedef aldığı, zorla senet imzalattığı, imzalamayı reddeden kadınları da işkenceden geçirdiği ve cinsel istismarda bulundukları yönünde bilgilere ulaşıldı. Çetenin kadınlara zorla senet imzalatmak dışında tefecilik faaliyeti yürüttüğü de tespit edildi.
İddiaya göre, çete, suç faaliyetlerini kamufle etmek için yerel televizyonlar ve sosyal medya üzerinden 'Umut ettikçe özgürsün' sloganıyla oluşturulan platformlarda yardıma muhtaç kişilere yardım çağrısı yapıyordu.
Yapılan tespitlerin ardından sabah saatlerinde İstanbul, Antalya ve Kayseri'de eş zamanlı operasyon başlatıldı. Çete elebaşı C.T'nin de arasında bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı. Aramalarda, 2'si kurusıkı 3 tabanca, 2 pompalı tüfek, 12 senet, 3 adet borçlandırdıkları kişilere ait listelerin bulunduğu çeteleler, 7 adet boş senet ve 2 adet ajanda ele geçti.
Soruşturma kapsamında kadınların mağdur olarak ifadelerinin alındığı belirtildi.
Organize suç örgütü oldukları iddia edilen 11 kişinin, nitelikli yağma, tefecilik, cinsel saldırı, tehdit, kasten yaralama, kişinin hürriyetinden yoksun bırakılması ve ateşli silahlar kanununa muhalefet suçlarından sorguya alındıkları bildirildi.
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