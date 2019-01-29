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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Çetin AYDIN/İSTANBUL
29.01.2019 - 11:40, Son Güncelleme:

Kadınlara işkence eden çete çökertildi

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
Kadınlara işkence eden çete çökertildi

İstanbul'da hedef aldıkları kadınlara işkence ederek zorla senet imzalatan, cinsel istismarda bulunan elebaşılığını C.T'nin yaptığı çete çökertildi.

İstanbul'da bir kadın 6 ay önce polise başvurarak, C.T'nin organize ettiği kişiler tarafından işkenceyle senet imzalatıldığını, cinsel istismara uğradığını söyleyerek şikayetçi oldu. Başvurunun ardından Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. 6 ay süren çalışmada, çetenin kadınları hedef aldığı, zorla senet imzalattığı, imzalamayı reddeden kadınları da işkenceden geçirdiği ve cinsel istismarda bulundukları yönünde bilgilere ulaşıldı. Çetenin kadınlara zorla senet imzalatmak dışında tefecilik faaliyeti yürüttüğü de tespit edildi. 

İddiaya göre, çete, suç faaliyetlerini kamufle etmek için yerel televizyonlar ve sosyal medya üzerinden 'Umut ettikçe özgürsün' sloganıyla oluşturulan platformlarda yardıma muhtaç kişilere yardım çağrısı yapıyordu.

Yapılan tespitlerin ardından sabah saatlerinde İstanbul, Antalya ve Kayseri'de eş zamanlı operasyon başlatıldı. Çete elebaşı C.T'nin de arasında bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı. Aramalarda, 2'si kurusıkı 3 tabanca, 2 pompalı tüfek, 12 senet, 3 adet borçlandırdıkları kişilere ait listelerin bulunduğu çeteleler, 7 adet boş senet ve 2 adet ajanda ele geçti.

Kadınlara işkence eden çete çökertildi
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Soruşturma kapsamında kadınların mağdur olarak ifadelerinin alındığı belirtildi.

Organize suç örgütü oldukları iddia edilen 11 kişinin, nitelikli yağma, tefecilik, cinsel saldırı, tehdit, kasten yaralama, kişinin hürriyetinden yoksun bırakılması ve ateşli silahlar kanununa muhalefet suçlarından sorguya alındıkları bildirildi.

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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