Kadınlara 5 yıllık sigorta sözü

‘HADİ ORADAN HADSİZ’‘HADİ ORADAN HADSİZ’

“Seçime gidiyoruz, bir hafta kaldı. Önümüzdeki pazar günü bir karar vereceksiniz. Son zamanlarda özellikle benim programlarıma yönelik devlet bürokrasisinden son derece çirkin hadiselerle karşılaşıyorum. Aksaray Valisi’ni uyarıyorum. Bir polis müdürü Meral Akşener’i HDP ile yan yana koyamaz. Böyle bir terbiyesizliğe izin veremem. Ben bu ülkenin eski İçişleri Bakanıyım. Bu hadsiz müdürü hiç unutmayacağım. Bu bayrağın içinde, bu kırmızının içinde benim şehit amcamın kanı var. Dün hendekler kazılırken o polis müdürü kalkıp da bugün iktidarda bulunanlara diyebilmiş mi ki ‘Bu hendekler nasıl kazıldı, bunu yapmayın, bu talimat kanunsuz’ demiş mi? Kafasını çevirmiştir. O hendekler açılırken, Sayın Erdoğan ‘Buna ben talimat verdim, valiler kafayı çevirecek, PKK’ya herhangi bir operasyon yapmayacaklar’ diye televizyondan söylemedi mi? Sonra bir şey oldu, hendekler kapatıldı 726 ana kuzusu, aslan yürekli şehit oldu. Barzani’nin bir yıl evvel Ankara’da bayrağını asanlar milli, Meral Akşener gayrimilli öyle mi? Hadi oradan edepsiz, hadi oradan hadsiz... Tüm bürokratlara sesleniyorum. Arkadaşlar devletin memuru, devletin bürokratı olun. Saray’ın finosu olmayın.

BU DEVRAN DÖNECEK

Şunu söyleyeyim, bu günler de döner, bu devran dönecek. Sonra Erdoğan’a güvenenleri de uyarıyorum. Erdoğan Mavi Marmara’da olduğu gibi, bu hadsiz ve terbiyesiz müdürü hesap vakti geldiğinde, Mavi Marmara’ya gidenlere dediği gibi ‘Bana mı sordunuz’ der ve hepsini dımdızlak ortada bırakır. Devletin bürokratı, devletin bürokratı olmalıdır. Saray’ın halayığı olacaklarsa vallahi de billahi de hesap soracağım. Devlet sisteminin içine tükürdünüz. Bir zamanlar vardı, onları tarih ‘şerefsiz’ olarak ama direnenleri ‘kahraman’ olarak yazıyor. Biz bunları biliriz. Hayvan yetiştirene faizsiz kredi isteniyor benden, o sizin hakkınız. Suç işliyor bunlar, kanuna aykırı hareket ediyorlar. Hakkınız olanı vermiyorlar. Sulama meselesini çözecek olan devlettir, biz bunu çözeceğiz. Gençler, kadınlar çiftçilikte çalışan kadınlarımızın beş yıllık sigorta parasını biz ödeyeceğiz. Atanamayan öğretmen sorununu çözeceğiz.TRT’nin yıllık 2.5 milyar TL bütçesi var. Ben çalışanlarına, muhabirlerine bir şey demiyorum. Orada sorun yok ağababalarına gıcığım. TRT Genel Müdürü’nün yerinde olsam istifa ederim. Sultanahmet Meydanı’nda Halk Arenası programına katılacaktım. Fatih İlçe Seçim Kurulu programı iptal etti. Halide Edip Adıvar, Sultanahmet mitingini İngiliz ve Fransız işgali altında yaptı. Yerli ve milli olduğunu iddia eden hükümetimiz talimat verdi devlet bürokrasisi programı iptal etti.”

TİKA DÜNYADA ULUFE DAĞITIYOR

ŞİMDİ bunlarla TİKA kavgası ediyoruz. 36 milyar TL para harcamış bu kurum. Aksaraylı hayvan besicileri, sizin hakkınızı TİKA’ya koymuşlar ve TİKA ne yapmış biliyor musunuz? Ekvator’da deniz temizlemiş, Kolombiya’da okul yapmış, Sudan’da bir adayı restore ediyor. Ecdat yadigârı Osmanlı’dan kalanlar yıkılıp dökülüyor, TİKA’mız dünyanın her yanına ulufe dağıtıyor. TİKA’nın bir yılda harcadığı parayla tam 88 şeker fabrikası yapılıyor, 28 bin 300 kişi iş sahibi oluyor. 24 milyon küçükbaş hayvan hibe olarak parasız çiftçiye verilebiliyor. 426 bin sıfır kilometre traktör hibe olarak verilebiliyor. Mazotu 2 liradan dağıtabiliyorsunuz.