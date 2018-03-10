Kadınlar susmayın haklarınızı arayın

YARAYI İYİLEŞTİRMELİYİZ

“Kadına yönelik şiddet toplumun kanayan bir yarası. Yaraya pansuman yapmakla kalmamalıyız, yarayı tümüyle iyileştirmeliyiz. Başta kadın subay ve astsubaylar olmak üzere sahada, kırsal alanda kadınlara ulaşıyoruz. Aile baskısından, eş korkusundan, toplumsal baskıdan şiddette sesiz kalan kadınlar var. Tüm kadınlara sesleniyorum; susmayın, hakkınızı arayın, şiddete karşı koyun, bize ulaşın. Ailelerle, kadınlarla kız çocukların okutulması için görüşüyoruz. Kız çocukların okuması çok önemli. Kadınlara iş hayatında yer almaları, üretmeleri gerektiğini söylüyoruz. Daha güçlü kadın daha güçlü toplum. 46 bin 987 kadına ulaşarak bilgilendirmeler ve kadına yönelik şiddet konusunda eğitimler verdik. 5 yılda 7 bin 200 kadın hakkında koruma kararı aldırdık. Şiddet gösteren erkek ya evden uzaklaştırıldı, ya tutuklandı. Kadınlardan gelen her türlü bilgiyi, başvuruyu ciddiye alarak hemen değerlendirmeye alıyoruz.



7 GÜN 24 SAAT ARAYABİLİRSİNİZ

Tüm vatandaşlarımıza şunu iletmek istiyorum; yaşadığınız çevrede yardıma, korumaya muhtaç, ihmal veya istismar edilen, sokakta çalışan/çalıştırılan çocuk veya şiddete maruz kalan kadın gördüğünüz seyirci kalmayın. 7 gün 24 saat ‘156 Jandarma İmdat’ telefonunu veya www.jandarma.gov.tr internet adresine bildirin.”