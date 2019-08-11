Kadınlar kurban kesebilir mi? Diyanet bilgisi!
Kadınlar kurban kesebilir mi sorusu, bayramın ilk günü binlerce vatandaşın araştırdığı konular arasında yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklığa kavuşturulan konular arasında yer alan kadınlar kurban kesebilir mi sorusu, bu konuyu açıklığa kavuşturuyor. İşte, kadınların kurban kesip kesemediğine dair detaylı bilgiler
Kadınlar kurban kesebilir mi sorusu, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yanıtlandı. İşte, o konu hakkında başkanlığın yaptığı açıklama;
Hayvan kesiminde, bu işlemi yapacak kişinin akıllı, temyiz gücüne sahip ve Müslüman veya ehl-i kitap olmasının dışında bir şart bulunmamaktadır. Bu şartları taşıyan kişi kadın olsun, erkek olsun kurban kesebilir (Mevsılî, el-İhtiyâr, İstanbul, V, 716; Aliyyu‟l-Kârî, Fethu Bâbi‟l-İnâye, IV, 79).
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