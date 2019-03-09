Kadınlar İstanbul’un geleceği için önemli görevler alacak
AK Parti İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı Binali Yıldırım, seçim çalışmaları kapsamında bölge esnafı ve çoğunluğu kadınlardan oluşan Fatihliler ile birlikte Kocamustafapaşa Meydanında açık havada kahvaltı yaptı. Kahvaltıya katılan kadınlara çiçek dağıtıldı. Yıldırım, “Kadınlar artık İstanbul’un geleceği için önemli görevler alacaklar” dedi.
TOPLUMUN VE AİLENİN DİREĞİ
Kadınlar Günü’nü kutlayan Yıldırım sözlerini şöyle sürdürdü, “Kadınlarımız bizim anamız, eşimiz, toplumumuzun ve ailenin direği. İstiklal mücadelemizde omuz omuza kadınlarımız vardı. Kadınlar artık İstanbul’un geleceği için önemli görevler alacaklar. 31 Mart seçimleriyle beraber gelecek 5 yıl içerisinde bu güzel şehri yönetirken, kadınlarımızın daha fazla söz sahibi olmaları için çok güzel projelerimiz var.”
Binali Yıldırım Fatih’teki seçim çalışmaları sırasında Karagümrük Spor Kulübü’nü de ziyaret etti. Karagümrük Stadı’nda meşalelerle karşılanan Yıldırım sahaya çıktı, penaltı kullandı.
Akşam da İstanbul Kantinciler Esnaf Odası tarafından Fatih’te bir otelde düzenlenen Kadınlar Günü buluşmasına katılan Yıldırım’a eşi Semiha Yıldırım eşlik etti. Yıldırım burada yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi: “Kadınlarımıza alan açmak için birçok projeyi hayata geçireceğiz. 39 ilçeyi tek tek taradık, çalışan anneler için kreş olmayan mahalleleri tespit ettik. İstanbul’un 300 mahallesinde 455 tane kreş açacağız. 0-4 yaşındaki çoçuklarımız buralarda rahat bir şekilde kalacaklar. Sizin de gözünüz arkada kalmayacak.”
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