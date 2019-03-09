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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Özgür ALTUNCU / İSTANBUL
09.03.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Kadınlar İstanbul’un geleceği için önemli görevler alacak

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Kadınlar İstanbul’un geleceği için önemli görevler alacak

AK Parti İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı Binali Yıldırım, seçim çalışmaları kapsamında bölge esnafı ve çoğunluğu kadınlardan oluşan Fatihliler ile birlikte Kocamustafapaşa Meydanında açık havada kahvaltı yaptı. Kahvaltıya katılan kadınlara çiçek dağıtıldı. Yıldırım, “Kadınlar artık İstanbul’un geleceği için önemli görevler alacaklar” dedi.

TOPLUMUN VE AİLENİN DİREĞİ

Kadınlar Günü’nü kutlayan Yıldırım sözlerini şöyle sürdürdü, “Kadınlarımız bizim anamız, eşimiz, toplumumuzun ve ailenin direği. İstiklal mücadelemizde omuz omuza kadınlarımız vardı. Kadınlar artık İstanbul’un geleceği için önemli görevler alacaklar. 31 Mart seçimleriyle beraber gelecek 5 yıl içerisinde bu güzel şehri yönetirken, kadınlarımızın daha fazla söz sahibi olmaları için çok güzel projelerimiz var.”
Binali Yıldırım Fatih’teki seçim çalışmaları sırasında Karagümrük Spor Kulübü’nü de ziyaret etti. Karagümrük Stadı’nda meşalelerle karşılanan Yıldırım sahaya çıktı, penaltı kullandı.

Akşam da İstanbul Kantinciler Esnaf Odası tarafından Fatih’te bir otelde düzenlenen Kadınlar Günü buluşmasına katılan Yıldırım’a eşi Semiha Yıldırım eşlik etti. Yıldırım burada yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi: “Kadınlarımıza alan açmak için birçok projeyi hayata geçireceğiz. 39 ilçeyi tek tek taradık, çalışan anneler için kreş olmayan mahalleleri tespit ettik. İstanbul’un 300 mahallesinde 455 tane kreş açacağız. 0-4 yaşındaki çoçuklarımız buralarda rahat bir şekilde kalacaklar. Sizin de gözünüz arkada kalmayacak.”

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