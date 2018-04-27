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    Kadınlar hırsızı evire çevire dövdü

    Çağlar ÖZTÜRK (DHA)-İHA
    27.04.2018 - 09:19 | Son Güncelleme:

    Adana'da bir iş yerinden kol saati ve toka çaldığı ileri sürülen hırsız, iş yerinin 3 kadın çalışanı tarafından kovalanarak darp edildi. Hırsızı, kadınların elinden Seyhan Belediyesi'nin güvenlik görevlileri kurtararak polise teslim etti.

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    • Adanada kadınlar hırsızı dövdü
    • Adanada kadınlar hırsızı dövdü
    • Adanada kadınlar hırsızı dövdü
    • Adanada kadınlar hırsızı dövdü

    Olay, Seyhan ilçesindeki Döşeme Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, H.O. isimli kadın, bir bijuteriden 1 kol saati ve toka çalıp kaçtı. Olayı fark eden iş yerinin çalışanları Yağmur Y., Zeliha A. ve Remziye Ç., H.O.'yu kovalamaya başladı.

    Seyhan Belediyesi'nin bahçesine girip, çaldığı eşyaları yere atarak belediyenin diğer kapısından çıkan H.O.'nun peşine belediyenin güvenlik görevlileri de düşerek kadını yakaladı.

    Bu sırada iş yerinin kadın çalışanları ise H.O.'yu darp etti. Kavgada yumruk ve tekmeler havada uçuşurken, belediye çalışanları H.O.'yu iş yeri çalışanlarından kurtararak polise teslim etti.

    Tüm yaşananlar, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Daha sonra iş yeri sahibinin şikayetçi olmaması üzerine H.O., serbest bırakıldı.

    Etiketler: Adana , Hırsız , dayak , gündem
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