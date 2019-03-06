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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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06.03.2019 - 20:02, Son Güncelleme:

Kadınlar Günü'nde efsanevi kahvaltı

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Kadınlar Günü'nde efsanevi kahvaltı

Stratejik marka yönetimi yapan Projehane'nin şık organizasyonu ile Ankara'da ilk defa gerçekleştirilen "Breakfast at Tiffany's " kadınlar gününü kutlamak amacıyla efsanevi filmi tekrar yaşattı.

Tiffany'de Kahvaltı, 1961 yılında yapılmış olan, Yazar Truman Capote'nin 1958 yılında yazdığı aynı isimli romandan Blake Edwards tarafından sinemaya uyarlanmış bir film .1940 'lı yıllarda New York'un cemiyet hayatındaki saf bir genç kadını anlatan filmde dönemin ünlü oyuncusu Audrey Hepburn başrolde oynamıştı.

Kadınlar Gününde efsanevi kahvaltı

Dünya klasiği haline gelen Tıffany'de kahvaltı, Projehane Ankara ortağı Mehtap Özdoğan ve Emel Oysal'ın ev sahipliğinde JW Marriott Hotel Ankara 'da ilk kez özel menü ile gerçekleştirilen kahvaltıya Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, Revna Demirören, Yelda Demirören, Aytuğ Özaltın, Melis Özaltın, İrem Özaltın, Yeşim Çağlar Hattat, Başak Ceylan, Kübra Kalyoncu ,Nükhet Küçükel, Aslı Çetinceviz, Duygu Gücüoğlu , Mine Aygün ve Maviş Ersu katıldı.

Kadınlar Gününde efsanevi kahvaltı

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (06.03.2019) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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