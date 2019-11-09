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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Bülent SARIOĞLU/ ANKARA
09.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Kadınlar en çok mobbingden şikayetçi

Bülent Sarıoğlu
Bülent Sarıoğlu
bsarioglu@hurriyet.com.tr
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Bülent Sarıoğlu
Bülent Sarıoğlu
bsarioglu@hurriyet.com.tr
Kadınlar en çok mobbingden şikayetçi

Kamu Başdenetçisi (ombudsman) Şeref Malkoç, kuruma yapılan başvurulardan üçte birinin kadınlardan oluştuğunu ve en çok işyerinde mobbingden şikâyet edildiğini açıkladı.

Malkoç, Meclis Plan-Bütçe Komisyonu’ndaki bütçe sunumunda şunları söyledi:

VATANDAŞ DERDİNİ ANLATSIN

“Ombudsmanlık, bütün dünyada olduğu gibi Türkiye’de de adalete erişimde belki de yargıya göre daha avantajlı, şöyle; çok kolay başvuruluyor. İnsanların müracaatı geldiğinde kurumunu doğru mu söylemiş veyahut da tanımlamayı doğru mu yapmış diye usul şekline bakmıyoruz. Derdini anlatsın, yanlış şikâyet etmişse de doğru kurumu buluyoruz. Kadın başvurularıyla ilgili olarak; ‘kadın hakları’ denilerek ayrıca sıfatlandırılınca 8 tane görülüyor. Halbuki 2019 yılında 31 Ekim itibariyle 17 binin üzerinde başvuru yapılmış ve bunlardan 4 bin 439’u kadın başvurusu yani yüzde 30’a yakını. Kadınlar en çok mobbing konusunda bize başvuruyorlar. Bir örnek vereyim, Ankara’daki güzide bir kuruluşumuzdan: Bir bayanı penceresi olmayan bir odaya atmışlar, bize başvurmuş. Bu sefer ‘Niye başvurdun?’ diye soruşturma açmışlar. Bizim denetçi arkadaşımız 2 uzmanını görevlendirdi, gerekli işlemi yaptı. Bizim verdiğimiz tavsiye kararıyla oradaki bütün görevlilerin görev yerleri değişti, yani genel müdürün dahil değişti. Bu sevindirici bir husus. Tabii bizim resen inceleme hakkımızın olmaması, belki birçok konuya müdahil olma imkânımızı elimizden alıyor. TBMM böyle düzenlemiş.”

 

Bülent Sarıoğlu
Bülent Sarıoğlu
bsarioglu@hurriyet.com.tr
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