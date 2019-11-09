Kadınlar en çok mobbingden şikayetçi
Kamu Başdenetçisi (ombudsman) Şeref Malkoç, kuruma yapılan başvurulardan üçte birinin kadınlardan oluştuğunu ve en çok işyerinde mobbingden şikâyet edildiğini açıkladı.
Malkoç, Meclis Plan-Bütçe Komisyonu’ndaki bütçe sunumunda şunları söyledi:
VATANDAŞ DERDİNİ ANLATSIN
“Ombudsmanlık, bütün dünyada olduğu gibi Türkiye’de de adalete erişimde belki de yargıya göre daha avantajlı, şöyle; çok kolay başvuruluyor. İnsanların müracaatı geldiğinde kurumunu doğru mu söylemiş veyahut da tanımlamayı doğru mu yapmış diye usul şekline bakmıyoruz. Derdini anlatsın, yanlış şikâyet etmişse de doğru kurumu buluyoruz. Kadın başvurularıyla ilgili olarak; ‘kadın hakları’ denilerek ayrıca sıfatlandırılınca 8 tane görülüyor. Halbuki 2019 yılında 31 Ekim itibariyle 17 binin üzerinde başvuru yapılmış ve bunlardan 4 bin 439’u kadın başvurusu yani yüzde 30’a yakını. Kadınlar en çok mobbing konusunda bize başvuruyorlar. Bir örnek vereyim, Ankara’daki güzide bir kuruluşumuzdan: Bir bayanı penceresi olmayan bir odaya atmışlar, bize başvurmuş. Bu sefer ‘Niye başvurdun?’ diye soruşturma açmışlar. Bizim denetçi arkadaşımız 2 uzmanını görevlendirdi, gerekli işlemi yaptı. Bizim verdiğimiz tavsiye kararıyla oradaki bütün görevlilerin görev yerleri değişti, yani genel müdürün dahil değişti. Bu sevindirici bir husus. Tabii bizim resen inceleme hakkımızın olmaması, belki birçok konuya müdahil olma imkânımızı elimizden alıyor. TBMM böyle düzenlemiş.”
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle