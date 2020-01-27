Kadın'ın yeni bölüm fragmanında Enver Şirin'in yaptıklarını öğreniyor! Kadın 80. bölüm fragmanı

FOX TV ekranlarında yayınlanan Kadın 28 Ocak Salı akşamı sevenleri ile buluşacak. Finale 2 bölüm kala Kadın'ın bu haftaki yeni bölüm fragmanına Şirin’in evden kaçması damga vurdu. Peki, Şirin cezasını çekecek mi? Kadın'ın bu haftaki bölümünde başka neler olacak? İşte, Kadın'ın 80. yeni bölüm fragmanı.

KADIN'IN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Fazilet Aşçıoğlu’nun yazdığı kitabı tamamen Bahar’a hediye etmesi onu çok duygulandırmıştır. Kitabın yazarının Bahar olması ise herkesi büyük bir heyecan içerisine sokmuştur.

Raif, Ceyda’nın ona olan duygularından emin olur olmaz ona evlenme teklifi eder. Bu teklif karşısında gözyaşlarına hakim olamayan Ceyda’nın cevabı ise ne olacaktır?

Şirin’in Sarp’ı öldürdüğünü herkesin öğrenmesiyle işler iyice karışır. Bahar’ın bununla birlikte yaşadığı şok Şirin’den tamamen nefret etmesine neden olacaktır. Enver ise küçük kızının hala bu kadar ileri gidebileceğine inanamaz. Şirin’in evden kaçması üzerine onunla iletişime geçen Enver gerçekleri bir kez daha onun ağzından duymak ister. Hala onun yapmadığına inanmak isteyen Enver’in duyduklarından sonra ise dünya başına yıkılır. Bu kadar kötülüğün içinde hala bir iyilik arayan Enver sonunda pes eder. Büyük finale son 2 bölüm kala Şirin tüm yaptıklarının cezasını çekmek üzeredir.