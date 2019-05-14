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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ADANA (İHA)
14.05.2019 - 09:24, Son Güncelleme:

Kadının vücuduna sarılı halde bulundu!

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Kadının vücuduna sarılı halde bulundu!

Adana'da şüphe üzerine durdurulan otomobildeki kadının vücuduna sarılı 2 kilo 300 gram esrar ele geçirildi.

Adana'da şüphe üzerine durdurulan otomobildeki kadının vücuduna sarılı halde 2 kilo 385 gram esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Sarıçam ilçesi, İncirlik Park Alanında, Doğu illerinden gelen bir otomobilden şüphelenip durdurdu.

Polis araçta bulunun Zeynep K. (34) eşi Ramazan K. 5 yaşlarındaki çocuklarını ve Serdar Ş.'yi otomobilden indirip arama yaptı.

Yapılan aramada otomobilde suç unsuru bulunamadı. Bunun üzerine hassas burunlu narkotik köpeği getirildi. Köpek yapılan aramada Zeynep K.'ya tepki verdi. Bu tepki üzerine kadın polis Zeynep K.'nın üzerini aradığında vücuduna sarılmış halde 7 pakette 2 kilo 385 gram esrar bulundu. Zeynep K.'nın sardığı esrarların belli olmaması için bol kıyafetler giydiği ve polisin dikkatini çekmemek için ailesiyle birlikte Adana'ya geldikleri anlaşıldı.

Zanlılar sorgulanmak için emniyete getirilirken esrarlara el konuldu.

Bu arada narkotik polisleri yaptıkları diğer operasyonlarda da Ömer K. (29) ile Bilal Ş.'den (19) 97 pakette 220 gram skunk, Behiye K. (56) isimli kadının evinden ise 50 gram bonzai ele geçirdi. Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Sevk sırasında Zeynep K.'nın 5 yaşındaki çocuğu da bırakacağı kimse olmadığı için kendisiyle birlikte adliyeye gitti. Kadının oğlunun yüzünü kapatmaya çalışması dikkat çekti.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğini sevk edilen zanlılardan Ramazan K., Ömer K. ve Bilal Ş. tutuklanırken iki kadın adli kontrol şartıyla Serdar Ş. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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