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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ADANA (İHA)
16.01.2019 - 09:05, Son Güncelleme:

Esrarengiz ölümün ardından dram çıktı

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Esrarengiz ölümün ardından dram çıktı

Adana'da oturmadığı bir apartmanın bahçesinde ölü olarak bulunan kadının kanser olduğunu öğrendiği için polise, eşine ve ailesine "benim ölümümden kimse sorumlu değil kanser olduğumu öğrendim kimseye acı çektirmek istemiyorum" içerikli mektup yazıp intihar ettiği ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Sarıçam ilçesi, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, 206 Sokakta bulunan bir apartman bahçesinde dün meydana geldi. Apartmanda oturan bir kişi sabah işe gitmek için evden çıktığında bahçede hareketsiz halde yatan bir kadın gördü. Vatandaş hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Bunun üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri olay yerine gelerek araştırma yaptı.

Yapılan araştırmada cesedin, Perihan Büyükbayram'a (45) ait olduğu ve Güneşli Mahallesi'nde tavukçuluk yapan Cüneyt Büyükbayram ile evli olduğu belirlendi. Ceset otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Polis araştırmayı derinleştirdiğinde kadının Yüreğir ilçesine bağlı Güneşli Mahallesi'nde oturduğunu otomobil ile sabah saat 07.39'da kendi mahallesinden yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Mehmet Akif Ersoy Mahallesine geldiğini, bir süre otomobilinde bekledikten sonra 07.45'te otomobilinden inip ölü bulunduğu apartmana doğru geldiğini saptadı. Ayrıca polis kadının otomobilinde yaptığı incelemede 3 mektup buldu. Kadının polise, eşine ve ailesine ayrı ayrı mektup yazdığı görüldü. Kadının polise "Benim ölümümden kimse sorumlu değildir, suçlu aramayın" diye mektup yazdığı, eşine, "Ben kanser olduğumu öğrendim sana ve çocuklarıma acı çektirmek istemiyorum bu nedenle hayatıma kıyıyorum, çocuklarıma iyi bak" ailesine ise, "Benim ölümümden kimse sorumlu değil, kanser olduğumu öğrendim kimseye acı çektirmek istemiyorum, benim arkamdan üzülmeyin" diye mektup yazdığı belirlendi.

Polis kadının bu mektupları yazdıktan sonra apartmana çıkıp atlayarak intihar ettiğini değerlendiriyor.

Bu arada kadının cenazesi otopsinin ardından yakınları tarafından alınarak toprağa verilecek.

Kadının ablası Aylin Büyükbayram ile eşi Cüneyt Büyükbayram dün olay yerine gelmiş gözyaşlarına boğulmuştu.

Adana'da kadının esrarengiz ölümü
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