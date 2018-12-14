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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Oya ARMUTÇU / ANKARA
14.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

‘Kadının o saatte ne işi var’ savunması tarih oldu

Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
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Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
‘Kadının o saatte ne işi var’ savunması tarih oldu

Yargıtay 14’üncü Ceza Dairesi, halk otobüsüne 23.00’te binen kadına tecavüz edip çıplak fotoğraflarıyla tehdit eden şoför İbrahim Tuncay’a verilen 34 yıl 8 aylık indirimsiz cezayı onadı.

YARGITAY bir kadının istediği saatte sokağa çıkma hakkı olduğunu ve bunun devletin güvencesinde bulunduğunu vurgulayarak, üst sınırdan indirimsiz ceza isteyen savcı, hüküm veren mahkeme ve cezaya vize veren istinafın kararlarını onadı. Yeni kararla “Kadının gece yarısı sokakta ne işi vardı?” diye savunma yapan taciz ve tecavüz sanıklarına ‘saat indirimi’ yolu kapanmış oldu. Karar, cezaları istinaf ve temyizde bulunan taciz ve tecavüz sanıkları yönünden örnek niteliği taşıyor.

REGL İFADESİNE RET

Geçen yıl Ankara’da saat 23.00’te halk otobüsüne binen yabancı asıllı bir kadına karşı tecavüz, gasp ve tehdit suçlarını işleyen sanık şoför İbrahim Tuncay, Ankara Batı 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmıştı. Mahkeme sanığa toplam 34 yıl 8 ay ceza vermişti. Bu kararı istinaf da onamıştı. Sanık Tuncay ile Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği kararı Yargıtay’da temyiz etmişti. 6 Haziran tarihli kararla, sanık ve derneğin temyiz itirazları reddedilip hüküm onandı. Yargıtay, sanığın, “Rızası vardı”, “Ben Türk ve Müslümanım, kendisi yabancı” ve “Benim inancıma göre regl kadınla ilişkiye girilmez” savunmalarını da indirim nedeni saymadı. Derneğin katılma hakkı olmadığına da karar verildi.

Mağdurun avukatı Hüsniye Şimşek, Hürriyet’e kararın önemli ama eksik olduğunu söyledi. Şimşek, sanığa öldürmeye teşebbüs suçundan ayrıca ceza verilmemesinin hatalı olduğunu savundu.

Halk otobüsünde tecavüz dehşeti
Halk otobüsünde tecavüz dehşeti
Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
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