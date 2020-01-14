DHA
Haber Giriş: 14.01.2020 - 15:29,
Kadını sokak ortasında sopayla dövmüştü! Yeni gelişme
Gaziosmanpaşa'da bir kadını sokak ortasında döven şüpheli Faik Mutlu, çıkarıldığı mahkemece 'basit yaralama' suçundan tutuklandı.
Gaziosmanpaşa Küçükköy'de 3 Ocak'ta meydana gelen olayda elindeki sopayla bir kadını darp ettiği için gözaltına alınan şüpheli Faik Mutlu (50), Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne getirildi. Savcılık tarafından ifadesi alınan Faik Mutlu, çıkarıldığı mahkemece 'basit yaralama' suçundan tutuklandı.
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