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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
15.11.2019 - 18:42, Son Güncelleme:

Kadına Yönelik Şiddet İzleme Komitesi Toplantısı yapıldı

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Kadına Yönelik Şiddet İzleme Komitesi Toplantısı yapıldı

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, tüm Türkiye'nin tek yürek olabilmesi halinde kadına yönelik şiddete karşı daha hızlı sonuç alınacağına inandığını söyledi.

Kadına Yönelik Şiddet İzleme Komitesi Toplantısı, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un katılımıyla Dikmen Hakimevi'nde yapıldı.

Toplantıda, sorumlulukları olan tüm taraflarla bir araya geldiklerini belirten Selçuk, "Ne kadar daha fazla paydaşla beraber olursak o kadar daha fazla etkin çözüm bulacağımız inancıyla bu toplantıyı beraber düzenliyoruz." ifadesini kullandı.

Selçuk, şiddetin tüm dünyada önemli problem olduğuna işaret ederek, "Kadına yönelik şiddetin her türlüsünü insanlığa ihanet olarak kabul ediyoruz." dedi.

Dünyada şiddet dolayısıyla hayatını kaybedenlerin sayısının 1 milyonu aştığını dile getiren Selçuk, şiddetin şahısları etkilediği kadar aile ve toplum hayatı üzerinde de olmusuz etkilerinin olduğunu vurguladı.

"TÜM KESİMLERİN İNİSİYATİF ALMASINA İHTİYAÇ VAR"

Selçuk, kadına yönelik şiddetle mücadelede toplumun bütün kesimlerinin inisiyatif almasına ihtiyaç olduğunu dile getirerek şunları söyledi:

"Bakanlığımız bu yaklaşımlar doğrultusunda 'kadına yönelik şiddete sıfır tolerans' ilkesiyle çalışmalarını başlıca 4 başlık altında yürütüyor. Bunlar, yasal çalışmalara destek ve görüş verme, eğitim ve farkındalık artırma çalışmaları, şiddet mağduru kadınların korunması ve desteklenmesine yönelik kurumsal mekanizmaları güçlendirme çalışmaları ve en önemlisi de kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonu artırma çalışmalarından oluşmaktadır."

Yasal anlamda temel bir altyapıya sahip olunduğunun altını çizen Selçuk, “Ulusal Eylem Planlarımız, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının sorumluluklarını yerine getirmesini sağlayan yol haritamızı oluşturuyor. 3. Eylem Planımız 2020 yılı sonuna kadar devam ediyor. 4. Ulusal Eylem Planı için de hazırlıklarımızı önümüzdeki yıl başlatacağız." diye konuştu.

Kadına yönelik şiddete karşı mücadelede şiddet mağdurları ve çocuklarına yönelik koruyucu-önleyici hizmetlerin önemli olduğunu anlatan Selçuk, "Bu kapsamda, şiddet önleme ve izleme merkezlerimiz ile kadın konukevlerimiz hizmetlerini sürüdürüyor. Halihazırda 81 ilde bulunan merkezlerin kurumsal kapasitelerini geliştiriyoruz. Ayrıca 110’u Bakanlığımıza bağlı olmak üzere hizmet veren 145 kadın konukevinin nicelik ve nitelik olarak kapasitesinin artırılmasına yönelik çalışmalarımız da devam ediyor." değerlendirmesini yaptı.

"EMİNE BULUT DAVASINI YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"

Tüm Türkiye’nin yakından takip ettiği Emine Bulut davasının bütün süreçlerini hassasiyetle takip ettiklerini dile getiren Selçuk, şöyle devam etti:

“Bakanlık olarak 6284 sayılı kanun kapsamında 100 bini aşkın davamız var. Sanığa verilen cezanın toplumun adalet duygusunu zedelemeyen, kamu vicdanını rahatlatan bir karar olması için gerekçeli kararın Bakanlığımıza mahkemece tebliğ edilmesinden sonra istinaf yoluna başvurarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle itiraz ettik. Hiçbir cezanın Emine kardeşimizi ve mağdur kadınlarımızı geri getirmeyeceğini biliyoruz. Ancak yasalar nezdindeki adalet anlayışı ile insanların vicdanındaki adalet anlayışı arasındaki mesafenin kapanması için bu itirazın yapılmasının zaruretine inanıyoruz."

KAMU GÖREVLİLERİNE EĞİTİM

Selçuk, bugüne kadar 118 bin polis, 12 bine yakın jandarma personeli, 100 bini aşkın sağlık personeli ve yaklaşık 87 bin din görevlisine kadına yönelik şiddetin önlenmesi için eğitim verdiklerini açıkladı.

Toplumsal bilinç ve sorumluluğun en temel mesele olduğunun altını çizen Selçuk, "Özellikle medya mensuplarımızdan da hassasiyet bekliyoruz. Medyadaki kullanım dili, haberin yansıma şekli tüm vakaları etkiliyor. Haber alma özgürlüğü kadar şiddet mağduru olan kadınları koruma içgüdüsü ile bu haberlerin yapılması önem kazanıyor." dedi.

Selçuk, tüm Türkiye'nin tek yürek olabilmesi halinde kadına yönelik şiddete karşı daha hızlı sonuç alınacağına inandığını söyledi.

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