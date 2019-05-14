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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
14.05.2019 - 15:37, Son Güncelleme:

'Kadına şiddeti' protesto ediyordu, saldırıya uğradı

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Bursalı tiyatrocu, giydiği karınca kostümü ile kadınlara yönelik şiddeti protesto etmek isterken, yoldan geçen bir vatandaşın saldırısına uğradı.

Bursalı tiyatro sanatçısı Bahtiyar Keskin, kadınlara yapılan şiddeti protesto etmek için Ulucami’nin avlusunu seçti. Karınca kostümü ile vatandaşların arasında gezen protestocu, ‘kadınlara kalkan eller kırılsın, varsa bir adın sebebidir o kadın gücün sözüne değil, sözün gücüne inan’ diye açtığı pankartları da yoldan geçenlerin ellerine tutuşturdu.

Kadına şiddeti protesto ediyordu, saldırıya uğradı
Kimi vatandaşlar bu şekilde gösterdiği protestoya destek verirken, başka bir vatandaş ise yaptığının toplumu rencide ettiğini iddia ederek saldırdı. Basın açıklaması esnasında neye uğradığını şaşıran Bahtiyar Keskin ile vatandaş arasında kısa bir arbede yaşandı.

İzninin olduğunu belirten karınca kostümlü tiyatrocuya vatandaşlar da destek gösterince tepki gösteren vatandaş olay yerinden uzaklaştı.

Kadına şiddeti protesto ediyordu, saldırıya uğradı

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