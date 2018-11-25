Kadına şiddete karşı pedal çevirdiler
Görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesince "Kadına Şiddet Bir İnsanlık Suçudur, Bisikletini Al Gel" etkinliği düzenlendi.
Cumhuriyet Meydanında düzenlenen programda Mardin Belediye Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman ve Emniyet Müdürü Hasan Onar etkinliğe katılanlarla bisikletle tur attı.
15 Temmuz Şehitler Parkı'na kadar pedal çeviren grup üyeleri, "Kadına şiddete hayır" sloganları attı.
Vali Mustafa Yaman yaptığı açıklamada, bisikletle farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi.
"Sadece kadına şiddet değil mühim olan insana değer verme konusudur." diyen Yaman, şöyle konuştu:
"İnsana değer verdiğiniz sürece bütün problemler çözülecektir. Biz kadına değer veren bir milletin mensuplarıyız. Farkındalık için farklı etkinliklerimiz devam edecek. Daha çok erkeklere eğitim veriyoruz. Kadına değer veren bir milletin mensuplarıyız. İnşallah şiddet toplumumuzun gündeminden düşecektir."
Kadın ve Gençlik Hizmetleri Daire Başkanı Mehtap Bingül ise iki yılda yaklaşık 32 bin kadınla bir araya geldiklerini söyledi.
Güneş Can da şiddete karşı seslerini duyurmak için etkinliğe katıldığını belirtti.
Vali Yaman, eşi Gülseren Yaman ile etkinliğe katılanlara karanfil verdi.
FOÇA, KADINA ŞİDDETE “HAYIR’’ DEDİ
Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla Foça’da etkinlikler düzenlendi.
Foça Belediyesinin katkılarıyla ‘‘25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’’ dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. Leyla Buhara - Saklıbahçe Sanat Evi Bağarası Şubesince, ‘Şiddete Karşı Bir İlmekte Sen At’ isimli etkinlik düzenlendi. El işleri sergisinin açıldığı etkinlikte, Avukat Ayşe Arısoy Alpsar ile söyleşi gerçekleştirildi. Foça Barış Kadınlarınca, Foça Belediyesi Reha Midilli Kültür Merkezinde yapılan etkinlikte, fotoğraf sanatçısı Hülya Anbarlı’nın ‘Temsili Hayatlar; Şiddetin Renkleri’ isimli fotoğraf sergisinin açılışı ve yönetmeni Ahu Öztürk’ün katılımıyla ‘Toz Bezi’ isimli filmin gösterimi gerçekleştirildi.
Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, etkinliklerde emeği geçenlere ve katılımcılara teşekkür ederek, ‘‘Şiddetin kadını, erkeği, çocuğu olmaz, olamaz. İnsana, canlıya şiddet vahşettir. Kadın yaşatan, yaşamı anlamlı kılan canlıdır. Can’a şiddet, canı yok saymaktır. Kadına ve tüm canlılara şiddeti kınıyor, tüm kadınlara saygılar sunuyorum’’ dedi.
İNEGÖL'DE KADINA ŞİDDETE TURUNCU FARKINDALIK
Bursa'nın İnegöl ilçesinde kadına yönelik şiddete dikkat çekmek isteyen bir grup kadın belediye önünde toplanarak basın açıklaması yaptı. Kadınlara İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban'da eşlik etti.
Ekinlikte ilk olarak açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Alper Taban, "Toplumumuzun yarısı erkeklerden, yarısı da bayanlardan oluşmaktadır. Dolayısıyla hanımefendilerin bugüne kadar görüş oldukları şiddetin farkında olmayan birileri varsa, farkına vardırmak adına biz de bugün hanımefendilerin yanındayız. Kadına şiddet konusunda turuncu çizgimizi bugün hep birlikte çekmiş oluyoruz. İnşallah bu farkındalık sadece İnegöl'de değil, uluslararası alana taşınacaktır. Yapılan çalışmanın hayırlı olmasını diliyorum" dedi
Etkinlikte kadınlar adına konuşan Esra Leblebici ise, "Kadına yönelik şiddet dünyanın her yerinde aynı biçimde tezahür ediyor. Ve aile içi şiddet ne yazık ki hala en yaygın şiddet olarak devam ediyor. Kadına yönelik şiddetin bir insan hakkı ihlali olduğunu dile getirmekten vazgeçmiyor, ekonomik veya kültürel hiç bir bahanenin ardında sığınmadan kadına yönelik her türlü şiddete karşı turuncu çizgimizi çekiyoruz. Yüzyıllar öncesinden, henüz insan hakları evrensel bir bildirgesi yokken, kadın erkek ayrımı yapmadan, insani bir mesajın dünyaya yayılmasına öncü olan Peygamber efendimizin sözünü hatırlamak ve hatırlatmak hepimizin üzerine düşen vazifedir. 'İnsanlara merhamet etmeyene, Allah da merhamet etmez' Ülkemizde ve dünyada kadınlar yüzyıllardır sürdürdükleri çeşitli mücadeleler ile kadına ve aslında insana yakışır adalet talepleri ile oldukça büyük kazanımlar elde etmişlerdir. Ülkemiz bu anlamda kadınların yaşadığı sorunlarla ilgili çeşitli hukuki düzenlemelerle yıllardır tüm kadınların yanında olarak güçlenme ve kendilerine geliştirme süreçlerine katkı sağlamıştır" şeklinde konuştu.
TAKSİM’DEKİ KADINA ŞİDDET EYLEMİNE POLİS MÜDAHALESİ
Kadın Meclisleri 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Taksim Tünel Meydanı’nda bir araya geldi.
Türkiye’nin dört bir yanında öldürülen kadınların aileleri ve şiddete uğrayan kadınlar da eylemde yer aldı. Saat 17.00’de başlayan eylemde, izinsiz olduğu gerekçesiyle polis yürüyüşe izin vermedi. Yürümek için hareketlenen gruba polis önce kalkanlarla müdahalede bulundu. Ardından gaz tabancasıyla biber gazı sıktı. Grup bunun üzerine meydanda oturma eylemine geçti. Grubun oturma eylemi sürüyor.
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