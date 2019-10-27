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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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BURSA (İHA)
27.10.2019 - 10:59, Son Güncelleme:

Kadına şiddete dikkat çektiler! Belediye Başkanı ve muhtarlar armut topladı

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Kadına şiddete dikkat çektiler! Belediye Başkanı ve muhtarlar armut topladı

Bursa'nın Gürsu ilçesinde dünyaca ünlü deveci armudunun bu seneki hasadının ana teması kadına şiddet oldu. Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık ve ilçedeki muhtarlar "Bizim elimiz armut topluyor" sloganıyla hasat yaptı.

Bir adedinin 1 kilograma yaklaştığı, ağırlığı, tadı ve sulu olması sebebiyle tüm dünyanın keyifle tükettiği deveci armudu yılda 150 bin tondan fazla tüketiliyor. Kadına yönelik şiddetin arttığı son dönemlerde Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık örnek bir farkındalık çalışmasına imzasını attı. Dünyaca ünlü deveci armudunun bu seneki hasadının ana teması; kadına şiddet oldu. Deveci armudunun merkezi olan Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, ilçedeki muhtarlarla hem kadına şiddete hayır dedi, hem de armut topladı. "Bizim elimiz armut topluyor" sloganıyla hasat yapan Işık ve Gürsulu muhtarlar, “Gürsu'da eller sadece armut toplamak için kalkar. Kadına kalkan tüm eller kırılsın” dedi.

Kadına karşı şiddetin son zamanlarda daha çok artmasına karşı tepkili olan Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Kadına karşı oluşan psikolojik ve fiziksel şiddetin arttığını görmek üzüntü verici. Bizim ilçemizde, bu şiddet oranı Türkiye ortalamasının çok altında. Doğru olanı her ilçemiz ve ilimizde bu durumun ortadan kalkmasıdır. Ancak bu toplumsal bir sorundur ve hep beraber mücadeleyi gerektirir. Biz de üzerimize düşeni her platformda yapmaya çalışıyoruz. İlçemizin markası olan deveci armudunun hasadını yaparken tüm ülkemize ve dünyaya haykırmak istiyoruz ki, Gürsulu erkeklerin eli asla kadına kalkmaz. Bizim elimiz ancak armut toplar” dedi.

Başkan Işık ile hem armut toplayıp, hem de şiddete karşı mesaj veren muhtarlar ise, “Bizim ovamızda ve Gürsu'muzda kadına el kalkmaz. Kadınlar bizim en değerli varlıklarımızdır. Buradan bu hasat vasıtasıyla herkese söylemek istiyoruz ki, şiddetin her türlüsüne karşıyız, ancak kadına şiddete karşı üzerimize düşen ne varsa yaparız. İlk yapacağımız şey ise; kendi yakınlarımıza, ailemize, kız kardeşlerimize hak ettikleri gibi düzgün davranmak. Bu yüzden bizde şiddet için el kalkmaz, bizim elimiz ancak armut toplar” diye konuştu.

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