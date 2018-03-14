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    İsyan ettiren görüntü... 'Sen bu kıza ne yapıyorsun ya!'

    ADANA (İHA)
    14.03.2018 - 14:18 | Son Güncelleme:

    Adana'da nişanlısı olduğunu iddia ettiği kadına ağladığı için bağırarak hakaret eden ve şiddet uygulayan adama, çevredeki bir kadın tepki göstererek müdahale etti.

    SEYHAN ilçesi Reşatbey Mahallesi'ndeki Adana Adliyesi ek hizmet binası çevresinde bir kadın ve bir erkek, park halindeki arabanın yanına gelerek sokak ortasında tartıştı. Adamın kadına bağırarak küfürler edip arabaya bindirmeye çalışmasına çevredeki bir kadın tepki gösterdi. “Kadına neden bağırıyorsun” tepkisinin ardından, “Ağlıyor, onun için” diyen adam, nişanlısını arabadan çıkarmaya çalışarak, “Çık lan çık” diye bağırdı.

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    'ADAMI HASTA ETMEYİN SİZ ERKEKLER'

    Kameralara yansıyan görüntülerde, adamın hamlesiyle arabadan ağlayarak kafasını çıkaran kadın, tepki gösteren kadına bir şeyler demeye çalışıyor. Bu esnada adamın yüzüğünü gösterip “Nişanlıyız” demesiyle, kadının “Nişanlılık böyle değil. Adamı hasta etmeyin siz erkekler. Sen bu kıza ne yapıyorsun ya” dediği duyuluyor. Tepkiler üzerine adamın rahat tavırlar sergilemesi ve sigarasını çıkarıp içmesi de dikkatlerden kaçmadı.

     

    Etiketler: ADANA , kadına şiddet , Araba , gündem
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