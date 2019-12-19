Kadına şiddete acil müdahale

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün imzasıyla Hakimler ve Savcılar Kurulu ile 81 il Cumhuriyet başsavcılığına gönderilen genelgeye göre, şiddet mağdurlarına dönük “Sosyal araştırma raporları” hazırlanarak mahkemeye sunulacak. Her vakaya özel, bu rapora uygun, orantılı, etkin tedbir uygulanacak. Çocuğun üstün yararına olacak şekilde ayrıca koruma tedbiri de alınacak. Bu tedbirler, uygulama ve sonuçları da raporlanacak. Genelge özetle şöyle:

SAVCILAR UZMANLAŞACAK

Yaygınlaştırılacak ‘Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddet Büroları’ndaki savcıların uzmanlaşmaları sağlanacak. Zorunlu durum dışında farklı işlerde görevlendirilmeyecekler.

DOĞRUDAN KOLLUĞA HAVALEYE SON

Şiddet şikâyetlerinde evrakın soruşturmanın ikmali için doğrudan kolluğa havalesinden kaçınılacak. Müracaat sahibinin savcı tarafından ayrıntılı ifadesi alınacak. Her türlü bilgi, belge ve delil zamanında, eksiksiz ve ayrıntılı şekilde toplanacak.

ZİNCİRLEME TEDBİR DÖNEMİ

Süregelen şiddet vakalarının tespiti halinde şüpheliye zincirleme eylemlerine orantılı koruma tedbirleri uygulanacak.

UYAP’TAN TEDBİR KAYITLARI SORGULANACAK

Tedbir talep eden ve edilen hakkında daha önce başkaca bir tedbir kararı verilip verilmediği konusunda UYAP’tan tedbir kayıtları mutlaka sorgulanacak.

SOSYAL ARAŞTIRMA RAPORLU UYGUN TEDBİR TALEBİ

Mağdurun beyanları alındıktan sonra, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nden “Sosyal araştırma raporu” talep edilecek. Bu rapora uygun tedbir kararı verilecek.

ZORUNLU ÖFKE KONTROLÜ TEDBİRİ

Şiddet uygulayana yönelik önleyici tedbir alınacak. Özellikle öfke kontrolü, stresle başa çıkma, şiddeti önlemeye yönelik farkındalık sağlayarak tutum ve davranışları değiştirmeyi hedefleyen eğitim, danışmanlık, rehabilite, tedavi ve muayene gibi alternatif tedbirler talep edilecek.

MAĞDURUN KİMLİĞİ DEĞİŞTİRİLECEK

Hayati tehlikenin önlenmesinde diğer tedbirlerin yeterli olmayacağının anlaşılması halinde rızaya bağlı olarak mağdurun kimlik, diğer bilgi ve belgeleri hâkim kararıyla değiştirilecek.

ADRES GİZLİLİĞİ

Korumanın etkinliği bakımından kimlik, adresin resmi kayıtlarda gizli tutulmasına riayet edilecek. Hakkında tedbire hükmedilen kişilerin varsa yeni adres kayıtları alınacak.

TEDBİR KARARLARI İZLENECEK

Tedbir kararları, ivedilikle ve etkin bir şekilde uygulanması için ilgili kurumlara ve kolluğa iletilmesi için savcılığa gönderilecek. Önleyici tedbir kararlarının uygulanması kolluk marifeti ile izlenecek.

ETKİN TAKİP MODELİ

Verilen tedbirlerin kararda öngörüldüğü şekilde yerine getirilip getirilmediği, sürenin bitimi beklenmeden titizlikle incelenecek.

KARARDA HAPİS UYARISI OLACAK

Zorlama hapsi uyarısı yapılacak ve bu uyarı tebliğ evrakında yer alacak.

ZORLAMA HAPSİNE UYMAYAN KAPALI CEZAEVİNE

Zorlama hapsi açık değil kapalı cezaevinde çekilecek. Koşullu salıverme ve denetimli serbestlik gibi infaz uygulamaları uygulanmayacak. .

SORUŞTURMA EVRAKLARI PAYLAŞILMAYACAK

Soruşturmayla ilgili ifade, tutanak, belge, video kaydı gibi delillerin internet ve sosyal medyada paylaşılmasının önüne geçilecek.

UZMAN EŞLİĞİNDE İFADESİ ALINACAK

Mağdurların vaka beyanlarının uzman eşliğinde Adli Görüşme Odaları’nda alınması sağlanacak.

TEBLİĞ EDİLMEDİ DİYE UYGULAMAMAYA

SON Hâkim tarafından verilen önleyici tedbir kararlarının tefhim veya tebliğ edilmemesi kararın uygulanmasına engel teşkil etmeyecek, kararın infazına, infaz edecek birime teslim edildiği tarihte başlanacak.

MAĞDURUN ŞİKÂYETİ VAR MI KONTROL EDİLECEK

ŞİDDET mağduru kadınların daha önce başka şikâyetinin bulunup bulunmadığı mutlaka kontrol edilecek. Eskişehir’de eski eşi tarafından öldürülen Ayşe Tuba Arslan’ın tam 23 kez savcılığa suç duyurusunda bulunduğu ortaya çıkmıştı.