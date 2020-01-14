MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKadına şiddet bitmiyor! Komşusunu sokakta dövdü
GeriGündem Kadına şiddet bitmiyor! Komşusunu sokakta dövdü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Damla GÜLER / İSTANBUL
Haber Giriş: 14.01.2020 - 08:00,Son Güncelleme:/

Kadına şiddet bitmiyor! Komşusunu sokakta dövdü

Damla Güler
Damla Güler
damlaguler@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Damla Güler
Damla Güler
damlaguler@hurriyet.com.tr
Kadına şiddet bitmiyor! Komşusunu sokakta dövdü

Gaziosmanpaşa’da bir kadını sokak ortasında sopa ile döven Faik M., savcılık talimatıyla yeniden gözaltına alındı. Kadının şikayette bulunduğu ve uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Faik. M., daha önce gözaltına alınıp serbest bırakılmıştı. Faik M., savcılık talimatı ile yeniden gözaltına alındı.

İstanbul Gaziosmanpaşa’da 3 Ocak günü İpek Çaylı (57) iddiaya göre, bir süredir evine gelmeyen oğlunu aramak için mahalledeki internet kafeye gidiyordu. Bu sırada komşusu Faik Mutlu (50) evinin camından Çaylı’ya küfür etti. Çaylı’nın da aynı şekilde karşılık vermesi üzerine plastik boru alarak aşağı inen Mutlu, Çaylı’yı dövmeye başladı. Çevredekilerden kimse dakikalarca süren olaya müdahale etmedi. Çaylı’nın şikâyeti sonrasında polis, Mutlu’nun evine giderek dayak sırasında kullandığı plastik boruya el koydu ve saldırganı karakola götürdü.

Faik Mutlu ifadesinde kendisine küfrettiği için Çaylı’yı dövdüğünü ileri sürdü. Saldırgan, küfür ettiğini iddia ettiği kadından bir de şikâyetçi oldu. Alınan ifadenin ardından Faik Mutlu savcının talimatıyla karakoldan serbest kaldı. Saldırganın serbest bırakılması görüntülerin ortaya çıkmasıyla sosyal medyada büyük tepki çekti. Bunun üzerine uyuşturucu bağımlısı olduğu ileri sürülen Faik Mutlu, akşam saatlerinde tekrar gözaltına alındı. 

False
Damla Güler
Damla Güler
damlaguler@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle