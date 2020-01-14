Kadına şiddet bitmiyor! Komşusunu sokakta dövdü

İstanbul Gaziosmanpaşa’da 3 Ocak günü İpek Çaylı (57) iddiaya göre, bir süredir evine gelmeyen oğlunu aramak için mahalledeki internet kafeye gidiyordu. Bu sırada komşusu Faik Mutlu (50) evinin camından Çaylı’ya küfür etti. Çaylı’nın da aynı şekilde karşılık vermesi üzerine plastik boru alarak aşağı inen Mutlu, Çaylı’yı dövmeye başladı. Çevredekilerden kimse dakikalarca süren olaya müdahale etmedi. Çaylı’nın şikâyeti sonrasında polis, Mutlu’nun evine giderek dayak sırasında kullandığı plastik boruya el koydu ve saldırganı karakola götürdü.



Faik Mutlu ifadesinde kendisine küfrettiği için Çaylı’yı dövdüğünü ileri sürdü. Saldırgan, küfür ettiğini iddia ettiği kadından bir de şikâyetçi oldu. Alınan ifadenin ardından Faik Mutlu savcının talimatıyla karakoldan serbest kaldı. Saldırganın serbest bırakılması görüntülerin ortaya çıkmasıyla sosyal medyada büyük tepki çekti. Bunun üzerine uyuşturucu bağımlısı olduğu ileri sürülen Faik Mutlu, akşam saatlerinde tekrar gözaltına alındı.