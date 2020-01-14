Kadına şiddet bitmiyor... İşte son mağdurları: Komşusunu sokakta dövdü

İSTANBUL Gaziosmanpaşa’da 3 Ocak günü İpek Çaylı (57) iddiaya göre, bir süredir evine gelmeyen oğlunu aramak için mahalledeki internet kafeye gidiyordu. Bu sırada komşusu Faik Mutlu (50) evinin camından Çaylı’ya küfür etti. Çaylı’nın da aynı şekilde karşılık vermesi üzerine plastik boru alarak aşağı inen Mutlu, Çaylı’yı dövmeye başladı. Çevredekilerden kimse dakikalarca süren olaya müdahale etmedi. Çaylı’nın şikâyeti sonrasında polis, Mutlu’nun evine giderek dayak sırasında kullandığı plastik boruya el koydu ve saldırganı karakola götürdü. Faik Mutlu ifadesinde kendisine küfrettiği için Çaylı’yı dövdüğünü ileri sürdü. Saldırgan, küfür ettiğini iddia ettiği kadından bir de şikâyetçi oldu. Alınan ifadenin ardından Faik Mutlu savcının talimatıyla karakoldan serbest kaldı. Saldırganın serbest bırakılması görüntülerin ortaya çıkmasıyla sosyal medyada büyük tepki çekti. Bunun üzerine uyuşturucu bağımlısı olduğu ileri sürülen Faik Mutlu, akşam saatlerinde tekrar gözaltına alındı. Damla GÜLER / İSTANBUL

KAN DONDURAN İFADE





Silahım olsaydı ablamı vahşice öldürmek zorunda kalmazdım. Kader utansın

Antalya Aksu’da Mustafa Çiko eşinden boşandıktan sonra velayetini aldığı kızı Kader Kübra (20) ve oğlu Asilhan (19) ile yaşamaya başladı. Baba Çiko yaklaşık 2 yıl önce psikolojik sorunlar yaşamaya başlayan kızı Kader Kübra Çiko'yu Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne yatırdı. Genç kız tedavisinin ardından Antalya’daki babası ile erkek kardeşinin yanına döndü. Kader Kübra Çiko, geçen yıl ise evi terk edip İstanbul’a gitti. Kısa süre sonra hamile kalan Kader’i babası kabul etmedi. Bir kez daha ortadan kaybolan Kader, son olarak 13 Ağustos günü baba evine geldi. Ancak kardeşi Asilhan Çiko ile aralarında kavga çıktı. Kavga sırasında erkek kardeş, ablasını mutfaktan aldığı bıçakla 13 yerinden bıçakladıktan sonra boğazını keserek öldürdü. Ardından maket bıçağıyla bileğini keserek intihara kalkıştı. Ölmeyince de banyo tavanına iple kendisini astı. İpin kopması üzerine hayatta kalan Çiko, gözaltına alınıp tutuklandı. Savcılığın hazırladığı iddianamede Çiko hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istendi. İddianame 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. Davanın iddianamesinde, Çiko’nun ablasını öldürdükten sonra babasına hitaben, “Keşke bir silahım olsaydı. Hem ben hem kardeşim daha az acı çekerdik. Onu vahşice öldürmek zorunda kaldım. Kader utansın. Hakkını helal et” ifadelerinin yer aldığı mektup yazdığı ortaya çıktı. Davanın duruşması önümüzdeki günlerde görülecek.. Süleyman EKİN / DHA

O CİNAYETİ PLANLAMIŞ





Türkiye’nin gündemine oturan Ayşe Tuba Arslan cinayetinde yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Yalçın Özalpay’ın cinayetten günler önce “Tuzağa düşürüp öldüreceğim” dediği öğrenildi.

Eskİşehİr’de yaşanan Ayşe Tuba Arslan cinayetine ilişkin soruşturma tamamlandı. Özalpay hakkında ‘tasarlayarak, canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede tanık Emre Özen ve Cafer Günaydın, olay anını “Bir erkek yolda bir kadını satırla kovalamaya başladı. Kadın ‘İmdat’ diye çığlık atarak yardım istedi. Daha sonra adam, kadını yakalayıp satırla kafasına 10-15 kez vurdu” diye anlattı.

İfade veren Şebnem Tümkan da Özalpay’ı taksici olduğu için tanıdığını belirterek, “Bir seferinde Yalçın bana eşini öldüreceğini söyledi. Satır aldığını, Ayşe Tuba’yı tuzağa düşüreceğini, kafasını keseceğini, pusuda beklediğini, onu hep tartakladığını söyledi” dedi.

MAHKEME İNANMADI

Özalpay’ın “Bir anlık cinnet sonucu öldürdüm” ifadesi inandırıcı bulunmadı ve şöyle devam edildi: “Özalpay’ın maktüle yönelik birçok eylemde bulunduğu, hayatın olağan akışına aykırı şekilde yanında bıçak ve satır taşıması, maktülün kovalayıp yakaladıktan sonra sayısız kere bıçak ve satırla vurup yere düşürdükten sonra dahi devam etmesi, özellikle hayati tehlike yaratacak bölgeleri tercih etmesi, eylemi tasarlayarak, canavarca hisle ve eziyet çektirerek gerçekleştirdiğini gösterdiği...” İsmail SAYMAZ - Mesut Hasan BENLİ

YÜRÜRKEN BIÇAKLANDI





KARAMAN’da önceki akşam 23.30 sıralarında, Dilek S. (42) ziyaretine gittiği arkadaşından evine yürüyerek dönmek istedi. Dilek S. yolda ilerlerken iddiaya göre, yanına yaklaşan bir kişi belirlenemeyen nedenle bıçakla saldırdı. Kalçasından bıçaklanan Dilek S. kanlar içerisinde birkaç sokak yürümeye çalıştı, ardından da polisi arayıp yardım istedi. Saldırgan da hızla uzaklaştı. Karaman Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Dilek S.’nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis, kaçan saldırganın kimliğini belirlemek için çalışma başlattı. Muammer ŞEN / DHA