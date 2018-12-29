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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mesude ERŞAN
29.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Kadına kötülük: Ertesi gün hapını rutinleştirmeyin

Mesude ERŞAN
Mesude ERŞAN
mersan@hurriyet.com.tr
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Mesude ERŞAN
Mesude ERŞAN
mersan@hurriyet.com.tr
Kadına kötülük: Ertesi gün hapını rutinleştirmeyin

Sadece acil durumlarda alınması gereken ertesi gün hapları (acil doğum kontrol ilacı) pek çok kadın tarafından rutin doğum kontrol yöntemi olarak kullanılıyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Prof. Dr. Cihat Ünlü “Bunlar yüksek doz hormonlar ve bu kadar sık alınması doğru değil. Kadınlar kendilerine kötülük yapıyor” diyerek uyarıyor.

12 şehirde düzenli bir cinsel hayatı olan (ayda en az bir kez cinsel ilişkiye giren) 18-45 yaş aralığındaki 817 kadın ile yapılan bir çalışmaya göre, katılanların % 13’ü son bir yılda ertesi gün hapı almış. Bu kadınların da % 8’i ertesi gün hapını düzenli olarak kullanıyor. Söz konusu araştırmaya göre, kadınların %38’i haftada birden fazla, %41’i haftada bir, %16’sı ayda birkaç kez, %4’ü de ayda birden az sıklıkta cinsel birliktelik yaşıyor. Korunma yöntemleri arasında en çok bilinen ise doğum kontrol hapları. Her 100 kadından 43’ünün aklına ilk doğum kontrol hapları geliyor. Bunu erkek kondomları takip ediyor. Katılımcıların yarısı doğum kontrol hapları hakkında bilgili. %34’ü ise kendini ‘Kafası karışık ve tercih yapmakta zorlanıyor’ olarak tanımlarken, %14’ü de pek bir bilgisi olmadığını belirtiyor. Katılımcıların %55’i son 5 yılda doğum kontrol hapı kullanıyor. Bunların %85’i doğum kontrol amaçlı, %15’i tedavi amaçlı alıyor.

VÜCUDUN DOĞAL DENGESİ BOZULUYOR

Etkili doğum kontrol yöntemleri varken, sadece acil durumlarda (korunmasız cinsel ilişki, tecavüz sonrası vs.) başvurulması gereken ertesi gün haplarının kullanılmasının doğru olmadığını söyleyen kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Prof. Dr. Cihat Ünlü, “Doğum kontrol hapı ile ertesi gün hapları aynı sanılıyor. Reçetesiz satıldığı için doktora danışılmadan eczanelerden alınıyor. Ama aralarında ciddi fark var. Ertesi günü haplarında depo (yüksek doz) hormonlar var. Sık sık alan kadınlar vücutlarının doğal dengesini bozarak kendilerine kötülük yapıyorlar. Doğru olan, başka etkili doğum kontrol yöntemlerini tercih etmek” diyor.
Türkiye’de 15-49 yaş arası kadınlarda isteğe bağlı düşük yapma oranı yaklaşık %10. 20-24 yaş grubunda %3.6 olan bu oran yaşla birlikte artıyor. 45-49 yaş grubunda %39’a ulaşıyor. Türkiye’de halen iki firmanın ertesi gün hapı bulunuyor. Orijinal ürünün eczane fiyatı 66 lira, jeneriğinin ise 45 lira. Ertesi gün hapları yumurtlamayı baskılayarak ya da erteleyerek doğum kontrolü sağlıyor. Hapların korunmasız cinsel ilişki sonrasında olabilecek en kısa zamanda alınması gerekiyor. Var olan gebeliği sonlandırmıyor. Ayrıca cinsel yolla bulaşan hastalıkları engellemiyor. Ertesi gün hapı %100 etkili değil. Zira ertesi gün hapı alındığında yumurtlama gerçekleşmiş bile olabilir.

Mesude ERŞAN
Mesude ERŞAN
mersan@hurriyet.com.tr
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