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    ‘Kadına dönük şiddetin tasvip edilir yanı yok’

    Meltem ÖZGENÇ
    11.03.2018 - 22:12 | Son Güncelleme:

    Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kadına şiddetle ilgili İslam’ı kullanarak toplumu yanlış bilgilendirenlere yönelik sözlerinin ardından yaptıkları çalışmanın dinde reform anlamına gelmediğini söyledi.

    Erbaş, şunları söyledi:

    “Dinin değişmez sabiteleri dışında kalan ve ictihadın mümkün olduğu alana dahil olan bazı fıkıh hükümlerini, değişen şartlara göre gözden geçirmek dinde reform yapmak anlamına gelmez. Bu davranış, İslam’ın evrensel hakikatlerini, özüne dokunmadan her çağa ve topluma aktarmak ve hayata ilahi bildirimler doğrultusunda rehberlik etmek demektir.

    KADIN VE ERKEK ARASINDA FARK YOK

    Kadın ve erkek arasında, yaratılış gayesi, varoluş değeri ve kulluk sorumluluğu açısından hiçbir fark yoktur. Bütün peygamberler, kadını erkek üzerinden tanımlayan, ikinci sınıf sayan, haklarını ve iffetini ihlal eden davranış, düşünce ve yaklaşımlarla mücadele etmiştir.

    Tasvip edilir hiçbir yanı, yönü ve mazereti bulunmayan kadına dönük şiddet merkezli eylem ve söylemin, rahmet ve esenlik dini olan İslam’dan referans bulması asla mümkün değildir.”

    İlahiyatçı kadın akademisyenlerle, kadınların sorunlarına yönelik toplantı yapacağız. İlahiyat dekanlarıyla, çocuk istismarı, kız çocuklarının evlendirilmesinin engellenmesi ve okullaştırılması konusunda çalışacağız. 

    Etiketler: gazetehaberleri , Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş , Diyanet İşleri Başkanı , Ali Erbaş , gündem
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