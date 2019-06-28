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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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28.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Kadın üniversitesi için adım atacağız

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Kadın üniversitesi için adım atacağız

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’a, Japonya’daki temasları sırasında Mukogawa Kadın Üniversitesi tarafından fahri doktora unvanı verildi.

Törende Japonya'daki 800 üniversitenin yüzde 10’unun kadın üniversitesi olduğunu belirten Erdoğan “Bu bizler için çok ama çok anlamlı. Doğrusu bizde böyle bir şey yok. Olması halinde de neler olur o ayrı bir soru işareti. Ama Japonya bu noktada çok önemli bir örnek. Bunu incelemek suretiyle ülkemde de bunun adımını atacağız” dedi. Japonya ziyaretine böylesine anlamlı bir programla başlamanın kendisi için ayrıca bir mutluluk kaynağı olduğunu dile getiren Erdoğan şöyle konuştu:

KRİZ KUŞAĞINDA YER ALIYORUZ

“Japonların dirayetini anlatmak için 7 defa düşse bile 8 defa ayağa kalkmayı başaran bir halk olduğu söylenir. Bizim inancımıza göre her zorluğun ardında muhakkak bir kolaylık vardır. Yine inancımıza göre ilk başta sıkıntılı, aleyhimize görünen pek çok şeyde daha ardından hayır olabilir. Şahsımın siyasi hayatımda okuduğum şiirden dolayı çarptırıldığım bir hapis bazı çevreler tarafından bir son, tükeniş olarak görülürken bizim önümüzde yepyeni bir yol açıldı. 1999 yılında bir mahkeme kararıyla nokta koyulmak istenen hikâyemiz, 2001'den itibaren yeni bir kimlikle yeni bir dinamizmle çok daha güçlü bir kadroyla adeta yeniden dirildi. Bugün birçok ülkenin imrenerek baktığı Türk-Japon dostluğunun temellerini 129 yıl önce 532 Türk denizcinin şehit olduğu Ertuğrul Fırkateyni faciasıyla atıldı. Bizler siyasetçiler olarak, sizler akademisyenler olarak bu kadim dostluğu güçlendirmek ve yeni nesillere aktarmakla mükellefiz.
(Türkiye’nin bölgesindeki sancılı hadiseler) Ülkemiz güney komşusu Suriye’de 8 yıldır süren bir iç savaşla, batısında düzensiz göçle, doğusunda istikrarsızlıkla mücadele ediyor. Afganistan’dan İran’a, Kuzey Afrika’dan Yemen ve Libya’ya uzanan kriz kuşağında yer alıyoruz. Hem coğrafi konumumuz hem de tarihi, kültürel ve beşeri bağlarımız sebebiyle bu kriz kuşağında yaşanan her hadiseyle ilgilenmek mecburiyetinde kalıyoruz. Suriye ve Irak başta olmak üzere bölgemizdeki tüm krizlerde demokrasinin, özgürlüklerin, adaletin ve hakkın yanında yer aldık.

Kadın üniversitesi için adım atacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Mukogawa Kadın Üniversitesi tarafından fahri doktoru unvanı verildi.

37 MİLYAR DOLAR HARCAMA YAPTIK

Sınırlarımıza dayanan 3.6 milyonu aşkın Suriyeli, bunun dışında Iraklıları, Afganları da kattığımız zaman 4 milyona ulaşıyor. Hiçbir ayrım gözetmeden kapımızı ve gönlümüzü açtık ve birilerine rağmen bunu yaptık. BM hesaplamalarına göre bugüne kadar Suriyeli mülteciler için 37 milyar doları aşan harcama yaptık. Bu süreçte ne yazık ki pek çok Batılı komşumuz yüksek duvarlar arkasına saklanmayı, dikenli tel örgülerin arkasında huzur aramayı tercih etti.
Hemen her kriz öncelikle kadınları hedef alıyor. Suriye’de en ağır bedeli ödeyenler onlar, Filistin’de Yemen’de, Myanmar’da, Irak’ta, Afganistan’da en büyük acıları yine kadınlar yaşıyor. Çoğu zaman ucuz iş gücü olarak görülen kadınların emeği ve alın teri sömürülüyor.

KADIN ÜNİVERSİTESİNİ İNCELEYECEĞİM

İnşallah önümüzdeki dönemde kadınlarımızı hayatın her alanında hak ettikleri imkânlara kavuşturmanın gayreti içinde olacağız. Mukogawa Kadın Üniversitesi’ni inceleyeceğim. Bunun yanında toplam 80 kadın üniversitesini, şu an büyükelçime de görev veriyorum, incelemek suretiyle ülkemde de bunun adımını atacağız.”

BAŞARILARIMIN ARKASINDA KADIN EMEĞİ VAR

40 yıllık siyasi hayatımda elde ettiğim tüm başarıların gerisinde mutlaka kadınların gayreti, emeği, fedakârlığı bulunuyor. Günümüzde üniversite hocalarımızdan yargı kadrolarına, öğretmenlikten diplomatlığa, mimarlıktan bankacılığa kadar iş hayatının her alanında kadınlarımız geçmişe oranla çok daha yüksek oranlarda temsil ediliyor. Dönemimizde kadınların iş gücüne katılım oranı yüzde 28’den yüzde 34’e, kadın istihdam oranı ise yüzde 25’ten yaklaşık yüzde 30’a yükseldi. Çalışma hayatındaki 9 milyonu aşan kadın, üretimleri ve başarılarıyla yüzümüzü ağartıyor.

YAPISAL REFORMLARA ÖNCELİK

EKONOMİDE 2019’un ikinci yarısında güçlü toparlanma beklendiğini vurgulayan Erdoğan, Türkiye'nin yapısal reformlara öncelik vererek, 2020 yılından itibaren potansiyel büyümesine daha fazla yaklaşacağını kaydetti. Cumhurbaşkanı, ayrıca 2020- 2022 dönemine ilişkin yeni ekonomik program hazırlanacağının sinyalini vererek, kamu maliyesi ve makroekonomik görünüm tahminlerinin yeniden kaleme alınacağını kaydetti.

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