Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Kadın terörist susturuculu silahla yakalandı!

    Kadın terörist susturuculu silahla yakalandı!

    İHA
    03.07.2018 - 11:33 | Son Güncelleme:

    İstanbul'da, terör örgütü MKP’ye yönelik düzenlenen operasyonda örgütün silahlı kanadında yer alan 1 teröristin, susturucu silahla birlikte yakalandığı bildirildi.

    Edinilen bilgilere göre, bölücü terör örgütlerine yönelik operasyonlarını sıklaştıran İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube ekipleri, yürütülen bir soruşturmada, Tunceli kırsalında eğitim alan terör örgütü MKP’nin (Maoist Komünist Parti) silahlı kanadı HKO (Halkların Kurtuluş Ordusu) üyesi Esra S. adlı kadın teröristin İstanbul’da gizlendiğini ve buradan da yurt dışına kaçacağı bilgisine ulaştı. Üç ayrı suçtan aranan Esra S.’nin Sultangazi’de gizlendiği üç ayrı adrese dün akşam saatlerinde eş zamanlı baskın düzenleyen polis, örgütün ideolojik tabanında yer bulan ve Tunceli’de silahlı eğitim alan zanlıyı kıskıvrak yakaladı. HKO üyesi Esra S. 1 adet tabanca, 1 adet susturucu, bu silaha ait değişik çapta 50 adet mermi ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

    Terör polisi, Esra S. adlı teröristi evinde gizlediği ileri sürülen ikamet sahibi M.D. adlı 1 kişiyi de sorgulamak üzere gözaltına aldı. Yakalanan MKP/HKO üyesi Esra S. ile ikamet sahibi M.D., İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine bulunan Terörle Mücadele Şubesine götürüldü. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

    Etiketler: terörist , operasyon , son dakika , haberler
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri